別人都打烊了「阿婆還在賣菜！」　她一問秒揪心：拜託快來買

▲老人家的背影看起來特別孤獨。（圖／莊小姐授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

「拜託快來跟阿婆買菜！」住在台中的莊小姐16日晚上8點多經過民意街市集，明明整條街都已經打烊了，但她卻看到一位婆婆還屈坐在路邊，面前擺著一攤蔬果。一問之下才知道，原來阿婆沒有錢付租金，只能等到別人收攤後再出來賣。揪心一幕讓莊小姐忍不住拍照PO到臉書，竟引來上千人迴響，讓她超感動。

莊小姐在個人臉書發文，文中透露當時是晚上8點多，她看到整條路只剩阿婆一盞小小的微弱燈光，老人家背影看上去更加孤獨。問了之後才知道，原來婆婆沒有錢付攤位租金，只能等到別人都收攤了，才出來擺攤賣菜。莊小姐聽了之後，就趕緊買了幾樣菜，希望能讓婆婆早點回家。

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▲莊小姐看到阿婆還在擺攤，忍不住上前詢問。（圖／莊小姐授權使用）

買完準備要離開前，莊小姐回頭望了一眼婆婆的背影，忍不住心疼辛苦的老人家，突然一陣心酸，甚至一路哭回家。她也不忘誇讚婆婆的蔬果很不錯，「現在菜價很貴，婆婆賣得超便宜，綠色青菜、玉米、檸檬我全包了！」文中還貼出地址，請網友們一起幫忙「下架」阿婆的蔬果。

▲有網友透露，該位婆婆都是晚上5、6點開始擺攤。（圖／莊小姐授權使用）

貼文一出，引來網友數千次轉發分享，隔了4天，莊小姐則是再度發文感謝大家，「完全沒想到，只是單純的想幫婆婆，卻得到這麼多的分享和回饋。」她提到有住台北、住新竹的人私訊想幫忙，讓她很感動。

莊小姐文中道謝「遠地的朋友們，您們有這份心就非常足夠了，不要專程跑來，這樣我會很過意不去。」希望台中鄉親能夠幫忙就好了。最後她也笑說，自己會記得跟婆婆說「全國有好多好多的朋友在關心您～」讓網友也直讚「有道是人間處處有溫情～妳很棒」、「妳的善心舉動、大大的幫助了阿婆！」