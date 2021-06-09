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疫情衝擊攤商苦撐　鳳林公有攤位減租一半助度難關

▲花蓮鳳林鎮中華市場有55個攤位，受防疫三級警戒影響，攤商生意大幅滑落，收入銳減。（圖／記者王兆麟翻攝）

花蓮鳳林鎮中華市場有55個攤位，受防疫三級警戒影響，攤商生意大幅滑落，收入銳減。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

繼去年因應新冠肺炎，鳳林鎮公所減收攤商去年三月至七月3成租金後，今年又因國內新冠肺炎疫情大爆發，經濟影響更鉅，鎮長蕭文龍為降低攤商負擔，自六月起至十一月止，每月減收攤商一半租金，預估將短收31萬餘元，希望大家共體時艱，度過新冠疫情難關。
 
去年初新冠疫情剛發生時，國內人心惶惶，連帶也衝擊到公有零售市場的生意，攤商們苦不堪言，鎮長蕭文龍去年三月遂決定減少每月3成租金至七月底，希望減輕攤商們負擔，深受攤商好評。
 
不料，國內新冠肺炎疫情再度於今年四、五月間大爆發，不僅全國防疫警戒提升至三級，連帶也大幅影響零售市場、小吃、攤商的生意往來，攤商們苦不堪言，收入大幅縮水，難以為繼。
 
鎮長蕭文龍表示，目前鳳林鎮中華市場有55個攤位，每月租金1000元至3000元不等，鎮公所每月可收入超過10萬元，加上慢城公園旁的12攤客家美食街，總計鎮公所每月約可收入租金近11萬元。由於全國進入防疫三級警戒，連帶也影響民眾出門意願，攤商生意大幅滑落，收入銳減。
 
蕭鎮長指出，為減輕攤商負擔，他已責成同仁自六月起至十一月底止，每月減收攤商一半租金，希望大家共體時艱，減少攤商負擔，預估公所半年租金將少收約31萬餘元。

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