台東縣國中小科展頒獎　300師生團隊投入實作

▲▼ 台東縣國中小科展頒獎暨園遊會。（圖／記者漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

為推廣科學教育及提升科學素養，台東縣第61屆國民中小學科學展覽會頒獎典禮暨科學實境 show科學園遊會，於24日在台糖文創園區盛大舉行，現場除展示此屆科展得獎作品，選出6件作品將於今年7月代表縣內參加科展全國賽，另設置110個趣味科學遊戲攤位，供參與者闖關兌獎。

台東縣長饒慶鈴表示，提升學生科學素養是刻不容緩的事，透過科學競賽與科學園遊會，以團隊合作及趣味遊戲的方式，希望同學多多發明創意，培養並提升學生對科學的興趣，也歡迎各校師生及民眾於26日起一連5天前往台糖文創園區體驗生活中的科學樂趣。

縣府教育處指出，此屆科學展覽會共有9所國中、20所國小參加競賽，經專家學者複審，從「數學」、「物理」、「化學」、「地球科學」、「生物」、「生活與應用(一)」及「生活與應用(一)」7科中選出42件優秀作品，並選出6件作品於今年7月代表台東縣參加科展全國賽，在今日由縣長等頒獎後，得獎作品亦在現場公開展覽，讓科展得獎作者有機會與參觀師生及民眾互動，藉此推廣如何在生活中發想科學探究，點燃參與師生對科學的興趣。

此次科展台東縣學生表現優異，有300位師生學校團隊投入科學探究的實作。代表台東縣推薦6件分別是國小組化學科：東海國小的「「史」用說明-史萊姆的應用」，國小組生物科：東海國小的「「粒粒」皆辛苦-雌蝶選擇的產卵位置和型態探究(以淡黃蝶為例)」及「太平溪下游堤岸施工種類生態知少?」，國中組物理科：大王國中的「原鄉蜻蜓夢-時間停留術」，國中組數學科：關山國中的「兄弟你說，我來求」，國中組生活與應用科學科(一)機電與資訊：新生國中的「自動太陽黑子觀測儀」。

►年輕10歲的秘密





►二手票券豐富你的生活