中一中校慶畫標哥海報「欲拍銃嘸」　顏寬恒神回應網讚爆

▲中一中園遊會攤位有一張標哥的海報。（圖／翻攝自《批踢踢實業坊》，以下同）

記者李忠憲、唐詠絮／台中報導

台中一中園遊會，有一張標哥的畫像海報，被上傳《批踢踢實業坊》，引發數萬人議論，標哥兒子也是前立委顏寬恒隨即在個人粉專幽默的po文，要同學們趕快追上進度啦，「爸爸現在不做消波塊了，都在做水餃」，文末還要贊助一箱水餃啦，順便打廣告的手法，被網友讚爆「真的有海線大哥的風範」。

台中一中上周六舉辦園遊會，射擊氣球攤位上，掛著標哥穿著白襯衫、手拿一把黑色空氣槍的廣告海報，寫下7個字「肖年仔，欲拍銃嘸」直接用海線一哥，傳神的畫法，引發許多人的觀看注視，海報也被po上《批踢踢實業坊》，許多網友一看，果真是「真一中、100分啦」。

顏寬恒在臉書發文，「爸爸現在不做消波塊了，都在做水餃」，而寬恒都在忙選民服務，只能偶爾吃水餃沾東泉辣椒醬。要中一中的同學趕快追上進度啦，炎炎消防隊都第二季了，你們還在追第一季。

最後還不忘推銷水餃，「記得跟寬恒哥聯絡，私人贊助你們一箱水餃」，保證比消波塊好吃，下屆園遊會改賣標哥水餃，隨貨附贈寬恒哥叫賣服務一式，不用打統編喔」，文末還不忘，詼諧幽默的對中一中的同學喊話，「我爸頭髮沒這麼黑、當阿祖的他是很慈祥的。」

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