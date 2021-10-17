2021桃園客語說故事競賽　老幼講古口說演出大有看頭

▲2021桃園客語說故事競賽，口說演出大有看頭。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2021桃園客語說故事競賽」16、17日為期兩天，在中央大學登場，吸引46校284名孩童及長者67人報名參賽，今年首度試辦「客語情境式講古組」，計有12人參賽。每位參賽者將於登臺前抽定圖片題目，準備30分鐘後即需上臺就所抽圖片題目，以即興發揮的方式來說故事，期鼓勵國小中年級至國中階段的學生，提升臨場口語表達的能力。

市府秘書長黃治峯表示，市府近年來積極辦理客語說故事競賽、客語家庭研習營、沉浸式教學、客家社團等多元型態計畫，更將客語說故事競賽列入桃園高級中等學校免試入學加分項目，以鼓勵大人孩童參與，創造友善的客語使用環境。兩天競賽不但有親子、雙胞胎參與，也有銀髮夫婦連續3年參加，認真展現平日客語學習成果。

「2021桃園客語說故事競賽」分為「幼兒親子組」、「國小低年級組」、「國小中年級組」、「國小高年級組」、「國中組」、「長青組」及「客語情境式講古試辦組」等7個組別，17日登場的幼兒親子組，吸引許多家長帶著小朋友精心打扮並準備許多道具參加，活潑可愛的演出吸引眾人目光。

長青組入圍決賽的參賽者各個精神奕奕，一早就來到會場用心準備，要將自己最難忘的精采故事與大家分享，其中最年長的88歲參賽者，亦精神抖擻地投入比賽。國中組參賽者雖然課業繁重，但利用課餘時間練習，期待今日發揮最佳表現。包括：立委湯蕙禎、客家局局長黃傅淑香也一同出席頒獎活動。