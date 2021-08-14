2021時尚客家服飾設計競賽徵件開跑　總獎金逾20萬

▲2021時尚客家服飾設計競賽徵件開跑。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園「2021時尚客家服飾設計競賽」，即日起至9月13日開放報名，總獎金超過20萬元。今年主題設定為「客庄茶文化」，因茶與客家有著密不可分的關係，也在客庄擁有悠久的歷史，富有濃厚文化色彩。市府客家局希藉由競賽號召富有創意想法的學子與設計師，將客家茶文化結合時尚及服飾，展現更繽紛多元的客庄文化。

▲今年主題設定為「客庄茶文化」。（圖／客家局提供）

客家局表示，此次競賽分兩組進行，其中新銳組為14歲至30歲在學生(含碩博士研究生，須提供在學證明)，專業組為線上設計師。9月20日公布入圍決賽名單，入圍者作品將提供新台幣7000元的材料費補助，10月18日前提供決賽成品後，於11月6日進行實體走秀決賽暨頒獎典禮。

▲時尚知識學苑-服裝製作結構與介紹。（圖／客家局提供）



除了競賽，此次活動也加入「時尚知識學苑」、「戶外研習」及「業界名人講座」三大系列課程。「時尚知識學苑」於即日至8月25日開放報名，課程將於龍潭武德殿辦理，聘請專業講師進行毛線織品實作、服裝設計解構、形象攝影操作、客家花布運用及手作印花相關課程。

「戶外研習」及「業界名人講座」於8月23日開始報名至9月16日止。戶外研習帶領大家到桃園服飾工廠、知名茶廠及時尚服飾相關場域實地踏訪，由淺入深體驗時尚與客家的奧妙；名人講座也邀請知名設計師-李霽及造型設計師-黃一峯，透過講座方式及實務經驗分享，讓民眾一睹時尚及服飾間的美貌。

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