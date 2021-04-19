桃園客家局以生動插圖搭配文字　發表四大戰役歷史專書

▲桃園客家局發表《1895乙未桃園客家保衛戰》專書。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為了讓桃園市國小以上學子，深入認識在地歷史，市府客家局以適合兒童閱讀角度發行《1895乙未桃園客家保衛戰》專書，透過生動插圖搭配文字，以深入淺出的方式，讓市民朋友能夠瞭解桃園客家四大戰役的歷史，19日於龍潭區舉辦新書發表，期盼讓客家義民精神永遠流傳。

市長鄭文燦於出席新書發表會談到，1895乙未桃園客家四大戰役，展現客家鄉親愛護鄉土、不怕犧牲的義舉，也成為客家義民祭的重要精神。為了完整記錄重要的客家歷史事件，市府將安平鎮之役規劃為客庄十二大節慶，並獲得客委會認同，每年舉辦安平鎮古戰場巡禮、龍潭划龍舟等活動。

此外，龍潭陂之役所留下的七十三公忠義廟，以及焚毀重建的大溪老街，未來也可作為歷史教育的重要故事。鄭市長指出，「1895乙未保台紀念公園」內所設計的「乙未之環」，即代表客家人超越歷史斷層的團結精神，未來將辦理相關展覽及活動，透過多元方式讓更多民眾認識這段客家歷史。

客家局長黃傅淑香表示，雖然研究乙未戰役的著作所在多有，但至今尚無完整介紹這段桃園客家四大戰役的專書。客家局首次以適合兒童閱讀的角度發行《1895乙未桃園客家保衛戰》，透過淺顯易懂的圖文描述，讓下一代瞭解當年客家義勇軍保鄉衛土、英勇犧牲的精神。即日起在五南文化廣場、國家書店及三民書局等各大實體書店及博客來、讀冊等網路書店平台皆可購買，更多新書資訊請至客家局官方網站（https://www.hakka.tycg.gov.tw/）查詢。

包括立法委員湯蕙禎、市府顧問張肇良、客家局長黃傅淑香、社會局專委魏筠、龍潭區長胡星輝、桃園市客家文化基金會董事莊玉隆、副執行長蔡濟民、前立委鄭寶清、前公平會主委彭紹瑾等均一同出席活動。

▶曾國城大推這款益生菌才2980元！現省3620元超划算 幫助代謝、腸道健康