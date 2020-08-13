總獎金37萬　2020客家美食料理比賽以「竹」為主題

▲2020客家美食料理比賽，開放報名。（圖／資料照／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

總獎金37萬元、2020桃園「客家美食料理比賽」開放報名了！市府客家局表示，今年客家美食料理比賽呼應2020桃園地景藝術節，以「竹」為主題，結合「食在地、食當季」概念，設計新客家風味菜餚，藉由創意發想，賦予傳統食材新面貌，凸顯出客家飲食文化多樣性之精神。

2020桃園「客家美食料理比賽」分為社區組及職業組，即日起開放報名至9月14日，9月18日進行書面初審，每組取前10隊進入決賽。歡迎桃園市立案人民團體及全國立案的餐飲業者報名參加，一起發揮創意、秀出新式客家風味料理，角逐最強客家廚神寶座！

▲2020客家美食料理比賽，開放報名。（圖／資料照／客家局提供）

市府副秘書長兼代理客家局長何明光表示，今年決賽於10月3日假桃園觀音崙坪文化地景園區舉辦，比賽分為社區組與職業組：社區組邀請桃園市社區鄰里協會組隊參加，設計符合社區長者實際需求的「客家餐盤」，也希冀未來能與本市推動之社區共餐、伯公照護站等政策結合執行。

職業組歡迎全國各地餐飲業者組隊參加，製作三道以「竹」為主題之創意料理，其中一道須設計供社區共餐參考使用，賽後也將安排職業組優勝隊伍進入社區鄰里辦理食藝傳承活動進行交流以及各組獲獎食譜料理懶人包大公開，讓民眾在家都能輕鬆做出冠軍料理。

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