孫大千：羅文嘉在陳水扁身邊權傾一時　有資格罵鄭麗文不要臉嗎？

▲羅文嘉。（資料照／記者徐斌慎攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨前秘書長羅文嘉表示，行政院長蘇貞昌在陰錯陽差的狀況下，剛好講出大家多年的心聲，「不要臉一詞，恰如其分。」對此，前立委孫大千批評，身為當年陳水扁身邊權傾一時的羅馬大將，最後縱容造就出一個貪腐巨獸，羅文嘉真的有資格批判別人不要臉嗎？

孫大千指出，羅文嘉在批判鄭麗文之前，應該先去照照鏡子看看自己。鄭麗文是在陳水扁執政時期，因為理念不合被民進黨高層放話開除黨籍，所以才離開了民進黨。因為堅持信念，所以她沒有曲迎奉承，享受陳水扁執政時代的高官厚祿。

孫大千質疑，如果罵鄭麗文不要臉是恰如其分，那麼在他前老闆陳水扁執政時期，招降納叛了一大堆國民黨的地方派系進入民進黨，分享權力，吃香喝辣，這些人算不算是恰如其分的不要臉呢？

孫大千反問，如果罵鄭麗文不要臉是恰如其分，那麼民進黨一大堆學運時代的成員在校園裡高舉理想改革的大旗，做官後卻又貪贓枉法，為虎作倀，一起成為陳水扁腐敗政權中的一分子，這些人算不算是恰如其分的不要臉呢？

羅文嘉日前晚間在臉書發文表示，蘇院長在立法院備詢時反擊鄭麗文「未見笑（袂見笑）」，時機與場合固有爭論，但指責鄭麗文的內容陳述卻毫無爭議、正氣十足。

羅文嘉認為，這樣的曾經學運份子，被任何人檢驗與批評都再正常不過，只是當年學運夥伴看在眼裡，嘴裡不講而已。蘇貞昌在陰錯陽差的狀況下，剛好講出大家多年的心聲。不要臉一詞，恰如其分。不管那個時代，有兩種學運份子，必須面對歷史檢驗。