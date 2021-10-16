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暗批鄭麗文假奮鬥、真出賣　羅文嘉讚蘇貞昌「罵她不要臉恰如其分」

▲▼婦女團體聲援鄭麗文委員。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鄭麗文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

行政院長蘇貞昌日前於立院備詢時，脫口怒罵國民黨立委鄭麗文「袂見笑」，掀起口水戰！鄭麗文過去由綠轉藍的背景也再度受到討論。對此，民進黨前秘書長羅文嘉表示，蘇貞昌在陰錯陽差的狀況下，剛好講出大家多年的心聲，不要臉一詞，恰如其分。

羅文嘉昨（15）日晚間在臉書發文表示，蘇院長在立法院備詢時反擊鄭麗文「未見笑（袂見笑）」，時機與場合固有爭論，但指責鄭麗文的內容陳述卻毫無爭議、正氣十足。

羅文嘉說，我們都是當年指著國民黨罵的學運份子，正當性是建立在對民主理念的堅持，對不公不義的反抗，以及對台灣這塊土地的熱愛。他認為，不滿民進黨OK，批評民進黨也OK，「但怎麼樣也不會加入國民黨，變作國民黨的不分區與急先鋒，兼為連爺爺跳舞祝壽討歡心。」更不用說在台灣面對中國威脅時，跟國民黨一起唱衰台灣，與中共的主張隔海唱和。

羅文嘉也說，這樣的曾經學運份子，被任何人檢驗與批評都再正常不過，只是當年學運夥伴看在眼裡，嘴裡不講而已。蘇貞昌在陰錯陽差的狀況下，剛好講出大家多年的心聲。不要臉一詞，恰如其分。不管那個時代，有兩種學運份子，必須面對歷史檢驗。

羅文嘉指出，第一種，成為政治人物後，前後價值標準是否ㄧ致。重點不在政黨的選擇，而在價值是否一致，前後完全矛盾，又無法提出足以說服人的論述，當然會被質疑。這時最好自己摸摸鼻子，躲在角落，以免丟人現眼。

第二種，當年做黨國情治系統的細胞，打進學運社團，假裝跟大家一起為理念奮鬥，暗地裡支領佈建津貼，出賣組織與同志。而今繼續扛著在民進黨理念招牌，招搖撞騙，獲取權位。這一種學運份子，也難逃歷史審判，最好趕快自行了斷，以免身敗名裂。

羅文嘉認為，這二種人比較，第二種人比第一種更可惡。「我們這個世代的垃圾實在應該自行處理、不要氣了上一代害了下一代」。

►太神！這台可以吹出涼風又趕走過敏

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