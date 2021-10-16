快訊／虎豹潭6失蹤！蘇貞昌聽取侯友宜報告　指示全力支援救援

▲虎豹潭溪水暴漲釀6人失蹤。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對新北市雙溪區虎豹潭溪水暴漲沖走民眾，造成6人目前仍失蹤。對此，與新北市長侯友宜晚間在新莊體育館共同為全國運動會開幕的行政院長蘇貞昌，於開幕典禮前已聽取侯友宜報告，並指示全力救援，也祈禱民眾獲救；另外，同場的總統蔡英文也向侯友宜表達關心，且表示中央會全力支援救難任務。

虎豹潭16日下午發生山洪意外，有31人參與「大自然體驗營」，卻碰上溪水暴漲。據《ETtoday東森新媒體》掌握，目前共5名學童、2名大人遭沖走，其中一名9歲王姓女童稍早前已獲救。

對此，行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌至為關切此事，而稍早於新莊體育館主持全國運動會開幕典禮前，侯友宜已向蘇貞昌報告相關情形，蘇亦指示全力支援救援任務，也祈禱所有失聯民眾皆能平安獲救。

另外，總統府發言人張惇涵也轉述，蔡英文剛剛在新莊體育館，出席全運會開幕典禮時，有向侯友宜表達關心，並表示中央會全力支援救難任務；而侯友宜也向總統說明目前搜救進度。

張惇涵說，目前辛苦的救難人員正在全力搜救當中。期盼大家能幫救難人員加油，也祈願失聯的民眾能夠平安獲救。

【失聯名單】

劉姓男童、11歲

劉姓女童、8歲

蔡姓女童、9歲

陳姓女子、15歲

陳姓男子、48歲

鐘姓男子、45歲