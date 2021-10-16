批陳柏惟步行反惡霸　孫大千：錯把議場當成秀場、立委當喜劇演員

▲孫大千批評陳柏惟步行反惡霸不如好好質詢。（圖／翻攝孫大千）

實習記者張鈞量／台北報導

基進黨立委陳柏惟罷免案案將於10月23日舉行，引起政壇關注，陳柏惟日前也用選區步行100小時的活動「反惡霸」。國民黨前立委孫大千16日批評，陳柏惟與其浪費時間在選區步行，不如在質詢台上展現能力和內涵，「可惜的是，陳柏惟錯把議場當成秀場，錯把立法委員當成了喜劇演員」。

孫大千透過臉書批評，陳柏惟到現在都還沒有搞清楚，他為什麼會面臨選民的罷免？其實，陳柏惟真正的舞台在立法院，與其浪費100小時的時間在選區步行，不如在立法院質詢台上展現出自己應該被留下來的能力和內涵。

孫大千強調，抗中保台不是只靠一張嘴巴喊話，而是要有實際的貢獻。身為一位立法委員，認真努力行使職權，展現專業問政能力，不辜負台灣人民所支付的薪水，才能夠真正的抗中保台。可惜的是，陳柏惟錯把議場當成秀場，錯把立法委員當成了喜劇演員，不但修法提案乏善可陳，資詢內容更是荒腔走板。

孫大千表示，陳柏惟始終沒有想明白，他在2020年之所以能夠當選，是因為搭了總統蔡英文的順風車，所以贏得了年輕世代所給予的一次機會，是他自己不夠珍惜，表現太過於兩光，把年輕世代的期待轉化成憤怒。而挽救危機的根本之道，應該要對症下藥，與其去流眼淚搏同情，或者是拼步行騙感動，不如在立法院裡提出一些鏗鏘有力，令人動容的質詢發言。「罷免掉一位失德無能的立法委員，怎麼會算是惡意罷免呢？」。