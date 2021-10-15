「鄭麗文、藍營若堅持反共理念」　卓冠廷：也許就不會在國會造謠

▲卓冠廷投入新北市議員選戰。（資料照／卓冠廷提供）



記者陶本和／台北報導

投入新北土城、樹林、三峽、鶯歌區的市議員參選人卓冠廷15日透過臉書表示，國民黨立委鄭麗文如果能一直堅持「做為台灣主人的台灣人」的主張，國民黨能堅持「反共建國」理念，也許台灣就不會出現，反對黨立委在國會造謠指控總統蔡英文、行政院長蘇貞昌會投降。

卓冠廷表示，當年鄭麗文委員在1988年520農民運動時，在「台灣建國」的四個大字前，發表公開演說，慷慨激昂大喊「我們要建立自己的國家！」。

卓冠廷說，鄭麗文當時指出，國民黨跟各個統治者要運用分化的手段，讓我們農民不能夠團結，今天在台灣，根本沒有分什麼原住民、客家人、台灣人還是外省人，在台灣，從二二八事件到520，就只有統治者和被統治者，壓迫者、和被壓迫者」。

卓冠廷指出，如果不是時隔30多年，鄭麗文完全走上相反的路，這段話在今天看起來應該不會這麼諷刺，反而會相當感人。

卓冠廷表示，如果鄭麗文能一直堅持在「做為台灣主人的台灣人」的主張下，如果國民黨能一直堅持在「反共建國」理念中，也許台灣今天不會出現，反對黨立法委員在國會殿堂，指著最高行政機關首長的臉罵，造謠指控蔡英文和蘇貞昌會第一個、第二個投降的情況。