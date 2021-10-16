陳柏惟「選區100小時步行」反罷免　孫大千：浪費時間

▲孫大千批陳柏惟「100小時步行」是在浪費時間。（圖／翻攝自Facebook／孫大千Sun, Ta-Chien）

實習記者黃品臻／綜合報導

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案將於下週六投票，他發起「100小時民主最後一哩路」走遍選區自救。對此前立委孫大千今（16）日在臉書直言，陳柏惟到現在都還沒搞清楚為何會面臨選民罷免，與其浪費時間在選區步行，不如在立法院質詢台上展現出自己應該被留下來的能力和內涵。

孫大千表示，抗中保台不是只靠一張嘴喊話，而是要有實際貢獻，身為一位立委要認真努力行使職權，展現專業問政能力，才能真正抗中保台，可惜陳柏惟錯把議場當秀場、把立委當喜劇演員，不但修法提案乏善可陳，資詢內容更是荒腔走板。

孫大千說，陳柏惟始終沒有想明白，他之所以能在2020年當選，是搭了蔡英文的順風車，因此贏得年輕世代給予的一次機會，但他不夠珍惜，表現兩光，讓年輕世代的期待轉化成憤怒。

孫大千也指出，「挽救危機的根本之道，應該要對症下藥，與其去流眼淚搏同情，或者是拼步行騙感動，不如在立法院裡提出一些鏗鏘有力，令人動容的質詢發言。」

孫大千最後更直言，「罷免掉一位失德無能的立法委員，怎麼會算是『惡意罷免』呢？」