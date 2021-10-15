城中城惡火46死　鄭文燦下令全市40棟老舊大樓總體檢

記者沈繼昌／桃園報導

高雄市「城中城」大火釀46人死亡、41傷慘劇，對此，桃園市長鄭文燦受訪時表示，高雄「城中城」火災帶來了巨大傷亡，願罹難者安息，傷者可以早日康復。已指示桃園市消防局針對全市40棟老舊住商複合式大樓進行安檢，以確保住戶生命財產安全；此外，針對桃園砂石場崩塌釀成計程車司機罹難意外，砂石場有違規地方，聯合稽查小組該罰就罰，該停工就停工或是撤照，我們會積極把事件可能衍生的所有問題一次查清楚。

▲桃園市長鄭文燦15日指出，針對高雄市「城中城」大火慘劇，除願罹難者安息外，已指示消防局為全市40棟複合式大樓做好安檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對高雄市大火釀成重大傷亡悲劇，鄭文燦指出，高雄市「城中城」火災帶來了巨大傷亡，祈願罹難者能安息，傷者可以早日康復。桃園市政府消防局也清查全市複合式住商大樓，其中屋齡30年以上的有15棟、屋齡20年以上的有18棟，總計有40棟。

鄭文燦說，已要求消防局進行消防安全檢查，包括老舊線路掃描與搶救的演練，也會分送這些防災資訊給所有的住戶，以提高災防意識。內政部已考慮修法，要求這類型的社區必須要強制組成管委會，進行定期消安申報，住商混和型大樓的確實比較容易帶來災害，有必要進行各項檢查。

▲桃園市長鄭文燦15日至計程車戴姓司機靈堂捻香，並慰問家屬代表市府致歉。（圖／記者沈繼昌攝）

另外，針對砂石場有違規地方，市府聯合稽查小組基本態度是該罰就罰，該停工就停工，停工或是撤照，這是最強的手段，如果多次處罰而沒有改善公安，就到達停工條件，這次的事件，我們除停工之外，也把砂石廠負責人以業務過失致死移送法辦，這是有刑責的，這部分我們會查得很清楚。

鄭文燦強調，從1997年到現在，市府檢查過去的稽查紀錄，看看公務員涉及違法失職的地方，如果有這樣的事情，我們也會做個徹底調查。會請社會局當窗口，來協助罹難者家屬後續善後與照顧的工作。剛才與罹難者家屬說過，我感同身受，也代表市府向家屬致歉，我們會積極把事件可能衍生的所有問題，一次查清楚。

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