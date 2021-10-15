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馬伕被逮應召站急了！派律師陪同偵訊...回報「1人扛」下場慘曝

▲桃園市李姓律師為某應召站曾姓男子辯護，陪同偵訊後竟私下打電話給業者聲稱「一個人扛」，地院認為李違反職業倫理，判處2月有期徒刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲李姓律師為某應召站曾姓男子辯護，陪同偵訊後竟私下打電話給應召站業者，回報偵訊內容。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

在2019年為曾姓男子因妨害風化案辯護的李姓執業律師，在陪同偵訊過程得知相關案情過程，翌日竟打電話給某應召站業者聲稱「都被看到了啦！就他一個人扛啦」等偵查中祕密，桃園地院認為李違反職業倫理，審結依妨害秘密罪判處2月有期徒刑，緩刑2年，並在判決確定日起6個月內向公庫支付5萬元，本案可上訴。

檢警調查，2019年3月22日下午5時許，曾姓男子在北市西門町某應召站接送小姐，還負責送保險套、潤滑劑等，並向性交易小姐收錢，台北市萬華警局於據報持搜索票破獲，其中應召站業者欲了解犯行是否曝光，打電話給李姓執業律師，委任幫忙曾姓男子擔任辯護律師。

李姓律師當晚陪同，並到派出所簽具刑事委任狀，過程中獲悉曾男在警詢時供述等偵查秘密，翌日凌晨李以另一支手機打電話給應召站業者告知「都被看到了啦！曾男就自己一個人扛啦」、「可能證據就在他的line的通話紀錄裡面」、「頂多是幫助犯啦，也不是很嚴重」等語，桃園地檢檢察官後來偵辦應召站案後意外發現此內情，另案簽分依妨害秘密罪嫌起訴李姓律師。

李姓律師於桃園地院審訊時坦承犯行，供詞與應召站業者證詞相符，法官審酌，李男是執業律師，深知偵查不公開等原則，竟將職務上所知偵查秘密洩漏給他人，其行為不僅違反職業倫理，恐陷偵查於困境，考量其犯後坦承犯行，態度尙佳，依非公務員洩漏國防以外之秘密消息罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年，並應在判刑確定日起6個月內向公庫支付5萬元，還可上訴。

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