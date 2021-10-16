判決理由書曝！吳子嘉被列「七大罪」　他譏：民進黨道德標準很怪

▲吳子嘉。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨中央昨晚證實開除《美麗島電子報》董事長吳子嘉黨籍，吳子嘉16日上午召開記者會，反控此次處分有3大瑕疵，並質問「我不能爆料嗎？」下午名嘴朱學恒則在臉書上傳了民進黨中評會的判決理由書，指吳子嘉發表未證實言論而損害民進黨名譽，列出七大違紀事證。朱學恒針對這「七大罪」譏諷民進黨道德標準很奇怪，「以後是不是黨員都要先吃含笑半步顛，不笑不走路才行啊？」

針對開除吳子嘉黨籍一事，民進黨今天上午說明，台北市黨部評委會在2019年3月，即做出對吳子嘉的除名處分，中評會受理後，也曾通知吳子嘉到場說明但他缺席；中評會在2021年10月5日召開會議處理，經出席委員一致認定違紀事實明確，通過了台北市黨部評議委員會所做的除名處分；自2019年台北市黨部做出除名處分迄今，吳子嘉依然持續在電視節目上批評所屬政黨與黨內同志為業，令許多黨員不解，甚或打電話到黨部陳情抗議。

民進黨強調，言論自由不代表可以抹黑栽贓，言論自由也不是一個黨員用來抵毀黨的名譽的藉口，言論自由的最大尺度也在保障個人與團體的名譽名聲；因此，民進黨中評會依照規定完成除名程序，相關裁決理由書也已提供當事人；本案是經地方黨部評委會、民進黨中評會完成法定程序並由出席委員一致認定後所做出的審議，可經檢驗。

同日下午，朱學恒在臉書上傳「民主進步黨中央評議委員會裁決理由書」，並直呼「民進黨的道德標準真的很奇怪」。朱學恒表示，肇逃，賭博，酒駕，婚外情幹助理力挺還總統發通令支持，吸毒，天道盟當沒事，結果上電視說話要開除，中間有的只是說實話，還有很多分明反串欸，吳董一輩子搞無間道結果被屁孩錯殺是不是很冤枉？

朱學恒也列出吳子嘉「七大罪」，包括：一、吳子嘉曾經和中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中、國民黨北市議員羅智強一起開記者會；二、517大停電，吳子嘉批評政府大家一起在騙；三、高雄市議員黃捷罷免案，吳子嘉稱總統蔡英文力挺害慘黃捷；四、總統大選前預測蔡英文得票數不會太過理想；五、被監察院長陳菊告誹謗，吳子嘉稱不可能道歉；六、稱讚國民黨2020總統選戰策略完全正確；七、分析民進黨大選策略。朱學恒諷，「以後是不是黨員都要先吃含笑半步顛，不笑不走路才行啊？」

面對遭開除黨籍，吳子嘉上午召開記者會說明，知道有開會，有類似結果，但昨天收到的時候仍感覺非常突兀，因為這裡面有非常明顯的重大瑕疵；第一，應該要請我當事人到中評會現場做說明，這是黨的規定，但我沒參加會議；第二、換屆不連續，這是更重大的瑕疵，記得是由18屆，當時趙映光擔任台北市黨部評委，他們提出開除黨籍案，但這屆是19屆，完全新一批的人，把上一屆案子拿出來討論，說我汙衊黨的理念跟形象；第三，據我瞭解桃園市長鄭文燦的新潮流是幕後操作黑手。

對於違反黨紀的理由是汙衊民進黨，吳子嘉說，告慰台灣媒體人、台灣觀眾在看，我吳子嘉有汙衊民進黨嗎？「雷霆與雨露，一樣是春風」，我們是在鞭策民進黨進步，當年我們在挑戰國民黨跟現在挑戰民進黨，是同樣的吳子嘉、同樣的作法，幾十年沒改變。

媒體追問民進黨立委高嘉瑜跟前民進黨立委郭正亮可能是下一波？吳子嘉笑答，「我不知道啦」，她們還好吧，只是批評而已，跟爆料不一樣，「我爆料民進黨貪汙，就這麼簡單一件事情，不能爆料嗎？就因為我是民進黨員，荒謬的民進黨」，民進黨要進步的話，一定要有白血球、改進的能力，高嘉瑜跟郭正亮只是批評，「我是屬於爆料，這比較恐怖一點」。

另外，對於吳子嘉指控鄭文燦是幕後黑手，桃園市府新聞處長詹賀舜稍早前表示，「吳子嘉的發言，是不符事實、沒有格調的口水抹黑，我們一笑置之。」

▼吳子嘉遭開除民進黨籍的判決理由書。（點圖可放大／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）