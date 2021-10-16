遭民進黨開鍘　吳子嘉爆「幕後黑手」：新潮流鄭文燦幹的事

▲美麗島電子報董事長吳子嘉。（圖／ETtoday資料照）



（02：39 更新桃園市府新聞處長詹賀舜回應）

政治中心／綜合報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉遭民進黨開除黨籍，今（16）日出面受訪表示，這次的處分有非常明顯的重大瑕疵，並指出背後的推手就是新潮流的桃園市長鄭文燦。對此，桃園市府新聞處長詹賀舜表示，「吳子嘉的發言，是不符事實、沒有格調的口水抹黑，我們一笑置之。」

吳子嘉表示，這次的處分有非常明顯重大瑕疵，應該要請當事人到達中評會現場說明，但自己並沒有參加；第二，他指出，黨內規定換屆不連續，這次的開除黨籍案是上一屆第18屆所提出來的案子，這屆19屆不應將上一屆案子拿出來討論，並以我汙衊黨名譽、形象為由開除。

提到黨內列出7大罪狀開除，吳子嘉直批「那荒謬啦！」那是18屆的理由送黨部，現在是19屆的委員，還說我參加羅智強的記者會，「這程序上重大瑕疵」。

吳子嘉認為，據他的瞭解，「鄭文燦新潮流是幕後操作黑手」，因為美麗島民調，鄭文燦一直都是吊車尾，「他不是很高興」。

有另一說法指出，吳子嘉幫林全講話不會搞內線交易，所以才遭開除黨籍。不過吳子嘉說，如果是東洋買BNT的案子，那就是蘇貞昌，「但蘇貞昌不會」，這提案人是正國會的委員提的正國會游錫堃、林佳龍他們跟蘇貞昌水火不容，「蘇貞昌人緣很壞，我判斷不是，應該是鄭文燦的新潮流幹的事」。

對於遭開除黨籍的處分，吳子嘉表示，會申請行政救濟，若黨內申訴不成，就會尋求司法救濟，到台北地方法院提起告訴。

吳子嘉也提到，自己的黨齡有20多年「比蔡英文資深很多」，也向高層喊話「雷霆與雨露，一樣是春風」，隨著春天會有打雷、和氣的春風，這都是善意的，請高層用心思考。