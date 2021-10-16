吳子嘉遭開除黨籍　民進黨：言論自由不代表可以抹黑栽贓

▲民進黨開除吳子嘉黨籍。（資料照／記者曾俊豪攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中央15日晚間證實，中評會確認開除美麗島電子報董事長吳子嘉黨籍，引發熱議。民進黨16日表示，中評會於2021年10月5日經出席委員一致認定違紀事實明確，一致通過除名處分，顯示本案無涉派系或個人，且言論自由不代表可以抹黑栽贓，吳子嘉自2019年至今持續批評所屬政黨，讓許多黨員打電話到中央黨部抗議，「既然不認同民進黨又何必死纏爛打？」

民進黨今天上午說明，台北市黨部評委會在2019年3月，即做出對於吳子嘉的除名處分，中評會受理本案後，也曾通知吳子嘉到場說明但他缺席；中評會在2021年10月5日召開會議處理，經出席委員一致認定違紀事實明確，通過了台北市黨部評議委員會所做的除名處分；黨強調，中評會出席者一致通過本案，顯見本案無涉派系或個人。

民進黨指出，自2019年台北市黨部做出除名處分迄今，吳子嘉依然持續在電視節目上批評所屬政黨與黨內同志為業，令許多黨員不解，甚或打電話到黨部陳情抗議，認為彼此「道不同不相為謀」、「既然不認同民進黨又何必死纏爛打」、「難道美麗島電子報的員工，可以每天上節目用誤導言論、詆毀批評美麗島電子報嗎？」

民進黨強調，言論自由不代表可以抹黑栽贓，言論自由也不是一個黨員用來抵毀黨的名譽的藉口，言論自由的最大尺度也在保障個人與團體的名譽名聲；因此，民進黨中評會依照規定完成除名程序，相關裁決理由書也已提供當事人；本案是經地方黨部評委會、民進黨中評會完成法定程序並由出席委員一致認定後所做出的審議，可經檢驗。

民進黨立委許智傑今天上午受訪則表示，吳子嘉雖被民眾多次檢舉，但中評會認為他對民進黨有過貢獻，所以一直沒有通過地方提出的開除黨籍案，讓黨內有多元的意見，也是給吳子嘉一個調整發言內容的機會；只可惜之後言論還是常有詆毀民進黨的情況，所以這次中評會才會全數一致通過開除黨籍，他表示，尊重吳子嘉申訴的權利，很遺憾無法繼續當黨內同志，但希望能在民主道路上繼續互相勉勵，一起為台灣奉獻。