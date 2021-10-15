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社會 社會焦點 保障人權

拒入口罩國家隊「我只生產工業用」　私製醫療口罩狂撈2095萬

▲桃園市口罩製造商藍姓男子去年疫情爆發時拒絕政府徵用，卻私下製造醫療用口罩，以高於市價2-3倍價格販售牟暴利2095萬餘元，桃檢指揮警調與海巡署會同桃園市衛生局當場查獲。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市口罩製造商藍姓男子去年疫情爆發時拒絕政府徵用，卻私下製造醫療用口罩，以高於市價2-3倍價格販售牟取暴利2095萬餘元。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市藍姓男子是某製造口罩商負責人，去年1月間因新冠肺炎疫情嚴峻，藍拒絕政府徵用其生產口罩，辯稱僅生產工業用口罩，但私下生產醫療用口罩，還以高於市價每片5元價格以每片12至16元不等私下販售牟取暴利大發國難財，桃檢指揮海巡署與警調會同桃園市衛生局突檢位於大溪區工廠，當場查扣38萬餘片口罩與原料等證物，檢警查出藍涉嫌牟取不法利益達2095萬餘元，藍男到案後仍飾詞巧辯，桃檢偵結依涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治條例，向地院求處有期徒刑4年，併科罰金400萬元。

▲桃園市藍姓男子去年疫情爆發時私下製造醫療用口罩，桃檢指揮專案小組當場查獲生產機具與原料。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市藍姓男子去年疫情爆發時私下製造醫療用口罩，桃檢指揮專案小組當場查獲生產機具與原料。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢調查，52歲的藍姓男子於去年1月間，全台正值防堵新冠肺炎蔓延嚴竣時刻，卻暗自生產醫療用口罩，桃園地檢署接獲檢舉指稱，藍男在大溪區某處某公司私自生產醫療用途口罩，且拒絕國家徵用並哄抬價格對外販售情資，指派民生組檢察官吳佳美指揮海巡署偵防分署偵防查緝隊、桃園市調查處、桃園市警局刑大隊組成專案小組，5月19日會同桃園市衛生局持搜索票前往該公司搜索，當場查扣口罩38萬590片、大批製造原料與包裝盒等證物，並查扣藍姓負責人銀行存摺、手機、平板電腦、電腦主機等證物。

▲桃園市藍姓男子去年疫情爆發時私下製造醫療用口罩，桃檢指揮專案小組當場查扣口罩成品。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市藍姓男子去年疫情爆發時私下製造醫療用口罩，桃檢指揮專案小組當場查扣口罩成品。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢指出，專案小組發現，藍姓男子與公司原許可製造醫療器材之許可證已於2019年12月間逾期失效，仍私自生產醫療用途口罩，且欺騙政府已無生產醫療用途口罩，拒絕政府依法徵用，並以遠超過當時每片新臺幣(下同)5元之每片12至16元價格私下對外販售予一般民眾，藉機牟取不法利益，其不法獲利高達2095萬餘元。

藍姓男子在檢方偵訊時坦承有簽切結書也曾拒絕政府徵用等語，也承認事後卻私下製造口罩出售情事；另有證人指證，當時曾以LINE詢問藍有無現貨，對方回覆「現在只有做醫療外科口罩」等語。

▲桃園市藍姓男子去年疫情爆發時私下製造醫療用口罩，桃檢指揮專案小組當場查獲生產原料。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市藍姓男子去年疫情爆發時私下製造醫療用口罩，桃檢指揮專案小組當場查獲生產原料。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢方還查出藍私下製造的口罩，經送交鑑定符合醫療效能，包裝上有標示「濾毒、濾菌」功能；檢方痛斥，藍男趁防疫期間大發國難財，證據彰明情形下，猶飾詞狡辯與推諉卸責，建請法院科處有期徒刑4年，併科罰金400萬元。

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