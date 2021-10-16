遭指讓民眾更焦慮　林穎孟反擊陳佩琪「典型的官僚心態」　

▲林穎孟。（圖／記者袁茵攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

台北市議員林穎孟日前爆料北市醫院施打過期疫苗，市府隨即澄清是資料上傳錯誤，並沒有打過期疫苗。台北市長夫人陳佩琪，透過臉書還原施打疫苗前核對資料的過程，更諷刺議員與其發臉書，不如打電話給衛生局，更能減緩民眾焦慮。對此，林穎孟則反擊，這就是典型的官僚心態。

陳佩琪強調，「我敢很自豪的說， 以台北市的醫療水平， 還有我們平日所受的教育之嚴謹，絕不可能打錯針、打錯劑量或打錯濃度，當然更不可能會打到過期疫苗。」

陳佩琪也意有所指表示，議員逐筆幫醫療院所核對批號和有效日期，真是辛苦了， 但若發現有異， 當下打個電話給衛生局人員，請他們查明原委就好，或想到應該只是誤植，就直接請醫療院所上去修改就好了，這樣做能減緩市民焦慮，也算功德一件，要是利用晚上發臉書，有時我們太忙了， 沒能在第一時間看到，這只會造成民眾更多焦慮， 實在不是好方法。

林穎孟抨擊對方，這就是典型的官僚心態。指出錯誤，最焦慮是官僚；想要私了、不願公開調查過程與證據、直接叫民眾吞下去、不補救受害民眾的疑慮，才會造成更多民眾焦慮。

林穎孟比喻，一個企業的食品，民眾吃下後發現包裝過期，這時候詢問該企業，企業僅口頭告知「啊是日期key錯了啦你們都在抹黑」、然後叫印刷工人出來坦，「都是印刷工人的問題，工人很辛苦啦你們這群消費者不要怪他們」，請問這間企業還要不要經營下去？

林穎孟說，這種食品案例即便真的key錯，也會進消費者權益流程處理，企業都懂得要好好善後，就只有台北市政府不用。這次大規模錯誤總共影響台北市民400多人，希望市長和市長夫人正視民眾憂慮。