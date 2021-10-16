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自豪北市不可能打錯針　陳佩琪酸林穎孟「發臉書讓民眾更焦慮」

▲▼台北市教育人員疫苗接種專案 花博館。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳佩琪表示，北市醫院教育嚴謹，不可能出現打錯針的狀況。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

台北市議員林穎孟日前爆料北市醫院施打過期疫苗，市府隨即澄清是資料上傳錯誤，並沒有打過期疫苗。對此，台北市長夫人陳佩琪，透過臉書還原施打疫苗前核對資料的過程，強調「絕不可能打錯針、打錯劑量或打錯濃度，當然更不可能會打到過期疫苗。」

陳佩琪指出，每當門診時間一結束，我們就要關起門來，找出今天所打疫苗的批號，然後一一鍵入、上傳，這工作有點繁瑣，因為有時一天打的疫苗就有幾個不同的批號，人工作業，難免出錯，但硬要稱是打到過期疫苗，實際上幾乎不可能，因為打針前都要「三讀五對」，疫苗的有效期限都會當場秀給病人看，那瓶疫苗若已過期， 可能連續十個病人都是打到過期的， 不可能沒人發現。

講到上傳錯誤，陳佩琪表示，也曾遇到有病人在聯合醫院初診時所建的身分證電子檔發生錯誤，以致我們上傳他打第一針AZ的資料失敗，等到病人該打第二針的時間到了， 他卻無法上網預約（因為系統抓不到他有施打第一劑的記錄），當下病人向我們反應後，我們立刻改正資料並上傳，也當天立即安排病人到本院區施打第二劑，最終病人的權益也無任何損害。

陳佩琪強調，「我敢很自豪的說， 以台北市的醫療水平， 還有我們平日所受的教育之嚴謹，絕不可能打錯針、打錯劑量或打錯濃度，當然更不可能會打到過期疫苗。」

陳佩琪也意有所指表示，議員逐筆幫醫療院所核對批號和有效日期，真是辛苦了， 但若發現有異， 當下打個電話給衛生局人員，請他們查明原委就好，或想到應該只是誤植，就直接請醫療院所上去修改就好了，這樣做能減緩市民焦慮，也算功德一件，要是利用晚上發臉書，有時我們太忙了， 沒能在第一時間看到，這只會造成民眾更多焦慮， 實在不是好方法。

針對疫苗誤植問題，市長柯文哲15日受訪表示，登錄系統到底誰設的？是台北市政府設的？他覺得，每個醫護人員都很忙，理想狀況是要設防呆裝置，如果那個批號用完，就不要在螢幕上，可以拉下來點，但拉錯就是錯。

但柯文哲也忍不住抱怨，直言系統可以設計聰明一點，要有防呆裝置，「不聰明的系統要要求每個人很聰明，也不容易」。

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