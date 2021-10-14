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林穎孟爆第2家醫院「誤植過期疫苗」批號　263人受影響！北市急修改更正

▲▼林穎孟14日再踢爆有民眾在康寧醫院注射疫苗，但健保快易通卻顯示注射到10月3日過期的AZ疫苗。（圖／林穎孟議員辦公室提供）

▲林穎孟14日再踢爆，有民眾在康寧醫院注射疫苗，但健保快易通卻顯示注射到10月3日過期的AZ疫苗。（圖／林穎孟議員辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

台北市議員林穎孟13日爆料，北市的中心綜合醫院將日本贈台AZ疫苗（批號K004C）放到過期，並施打在2名市民身上，台北市長柯文哲事後澄清，是工作人員選錯批號。林穎孟14日再爆，不只是中心綜合醫院，康寧醫院也有相關錯誤。對此，台北市衛生局14日傍晚回應，263人疫苗接種紀錄被誤植為批號K004C。

針對林穎孟14日下午再度提及，有第2家醫院的3名受害者，打到10月3日過期的K004C批號AZ疫苗，台北市衛生局14日傍晚回應，為因應13日發生中心綜合醫院疫苗批號，所以當天主動請中央全面清查，台北市新冠疫苗合約醫療院所預防接種登錄資料。

衛生局表示，中央13日下午告知，康寧醫院疑似有批號登錄錯誤情事，北市隨即派員稽查，於晚間確認該院並無使用過期疫苗，但10月8日計有263筆接種紀錄批號錯誤登錄為K004C，為避免發生資料庫大量資料修改異常狀況，已於10月14日函請中央協助確認，並更正兩間醫院的異常接種紀錄，以維護民眾權益。

▲康寧醫院 外觀空景▼ 。（圖／記者陳家豪攝）

▲康寧醫院。（資料圖／記者陳家豪攝）

台北市衛生局說明，該局9月27日撥配5瓶AZ疫苗（批號K004C-CDC）給康寧醫院，已於10月1日全數接種完畢，經比對該院藥庫疫苗進出貨紀錄及疫苗接種名冊，疫苗配貨量與消耗量資料相符。

北市衛生局表示，康寧醫院10月8日施打AZ疫苗計263人，共有2個批號，分別為210159（效期至11月30日）施打242人，A1080（1月31日）施打21人，合計施打263人，因該院電腦資訊系統未更新疫苗批號，接種紀錄以批次上傳至全國預防接種資訊系統，造成263人的疫苗接種紀錄均誤植為批號K004C，實際上並無存放及提供過期疫苗情形。

最後，衛生局強調，已給予康寧醫院行政指導，接種疫苗前務必三讀五對，確認疫苗廠牌、劑量及效期，並檢核疫苗接種紀錄上傳正確性，除請康寧醫院及中心綜合醫院提交異常事件檢討報告，並要求醫院於疫苗批號修正後應逐一通知民眾以維護其權益。

▲▼林穎孟爆料北市疫苗放過期。（圖／記者袁茵攝）

▲林穎孟爆料北市疫苗放過期。（資料圖／記者袁茵攝）

林穎孟14日表示，有第2家醫院也在系統登錄注射K004C過期疫苗，儘管13日已提醒柯文哲要清查，但卻沒有人要聽，「事實很明顯，出錯的不只一家醫院。」

林穎孟質疑，柯文哲稱一家醫院「誤植」249位市民資料屬於個案，但第2家醫院又發生同樣情況，此次有3名受害者陳情，10月8日都在康寧醫療財團法人康寧醫院注射疫苗，回去看健保快易通，同樣顯示注射到10月3日過期的K004C批號AZ疫苗。

林穎孟說明，民眾的健保快易通系統顯示注射過期疫苗K004C的問題，受害者有多少人、範圍多大、是否也發生在其他醫院或其他過期批號？北市府應該全面清查、補救、改善管理問題，並應提出充分證據，將調查結果完整公開，讓這些大量的受害民眾可以信服和安心。

林穎孟說，陳情人13日晚間私下說，聽完柯文哲的記者會後，認為只看到口頭說明，沒有具體證據，心理還是怕怕的、不踏實，很擔心自己的身體出狀況，「柯文哲到底能不能感受這些市民的擔憂？到底要出錯幾次，才會正視市民的感受呢？」

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