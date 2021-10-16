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社會 社會焦點 保障人權

傳陳修將躲摩鐵因捐款糾紛　王薇君怒駁：無限抹黑更胡亂指控

▲▼76行者發言人王薇君出面受訪。（圖／記者羅志華攝）

▲76行者總召捲金錢糾紛，被質疑與捐款帳戶有關，王薇君表示，1100多萬的捐款全在兒權協會帳戶。（圖／資料照）

記者邱中岳／台北報導

76行者遺體修復團隊曾經參與澎湖空難、台南地震以及太魯閣事件，替傷亡的死者進行遺體美容修復，總召陳修將卻涉嫌殺害自己女友後遭收押禁見，有人卻指出，陳修將因金錢糾紛，帶著女友躲在摩鐵7天，和捐助的善款有關，王薇君對此也做出回應。

76行者遺體修復團隊在多起重大事件中替傷亡的死難者進行遺體美容修復，先後參與過澎湖空難、台南地震、花蓮地震及太魯閣花蓮出軌事件等，15日上午團隊正號召前往替高雄「城中城」亡者服務，沒想到陳修將卻人間蒸發。

事後才得知原來陳修將涉嫌殺害22歲的胡姓女友，16日凌晨裁定收押禁見，據了解，陳修將曾經是地方角頭大哥，經營賭場、應召站，因犯罪被判7年，最後看到父親落淚，出獄後才決定痛改前非，並踏入殯葬業成立「76行者」。

▲▼「76行者」陳修將。（圖／翻攝自Facebook／陳修將）

▲76行者總召陳修將曾參與重大傷亡事件，但卻被指控金錢糾紛與善款帳戶有關，王薇君也強調「不合邏輯」。（圖／翻攝自Facebook／陳修將）

76行者遺體修復團隊發言人王薇君表示，陳修將在工作上很積極、認真，也很照顧團隊中的夥伴，傳出這樣的事情，也搞不清楚到底發生甚麼事？所以只能等待警檢進一步釐清。

現在外界卻有人質疑，陳修將因金錢糾紛，帶女友到旅館躲藏後殺害女友，且更認為金錢糾紛與捐款有關，對此76行者發言人王薇君也表示，1千1百多萬善款，全部都在兒權協會的帳戶裡面，所以根本是不實指控。

王薇君表示，自己身兼兒權協會理事長，又是76行者發言人，2個公益團體有很多人是重疊的，當時因為太魯閣事故慘烈，許多民眾看到慘況相當不捨，76行者團隊也前往花蓮服務，協助修復遺體。

事後有許多人想要捐款給76行者使用，善款全部捐入兒權協會帳戶，1100多萬元善款全部都在帳戶中，所以跟陳修將的債務糾紛無關，帳戶中的善款，政府都可以查得到，所以完全不符合邏輯。

王感嘆，一個人發生不好的事情，就會有無限的抹黑跟不合乎常理的指控，這些人的意圖就讓外界去解讀，目前1100多萬的善款，幾乎都找到捐贈者，但仍有幾筆帳還沒有找到捐款人，也將持續找人並開立收據。

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