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社會 社會焦點 保障人權

陳修將為情涉殺22歲小女友　王薇君震驚：影響團隊也讓夥伴不捨

▲▼76行者發言人王薇君出面受訪。（圖／記者羅志華攝）

▲76行者總召涉殺女友，王薇君表示，影響團隊也讓伙伴相當不捨。（圖／資料照）

記者邱中岳／台北報導

76行者遺體修復團隊曾經參與澎湖空難、台南地震以及太魯閣號事件，替傷亡的死者進行遺體美容修復，總召陳修將卻涉嫌殺害自己女友後遭收押禁見，76行者的發言人王薇君獲悉後甚感驚訝，突然傳出這樣的事情，還搞不清楚到底怎麼了？

76行者遺體修復團隊在多起重大事件中替傷亡的死難者進行遺體美容修復，先後參與過澎湖空難、台南地震、花蓮地震及太魯閣號花蓮出軌事件等，15日上午團隊正號召前往替高雄「城中城」亡者服務，沒想到陳修將卻人間蒸發。

事後才得知原來陳修將涉嫌殺害22歲的胡姓女友，16日凌晨裁定收押禁見，據了解，陳修將曾經是地方角頭大哥，經營賭場、應召站，因犯罪被判7年，最後看到父親落淚，出獄後才決定痛改前非，並踏入殯葬業成立「76行者」。

▲▼陳修將與女兒合照。（圖／翻攝當事人臉書）

▲76行者總召陳修將曾參與重大傷亡事件，王薇君表示，工作上相當積極，私下行為就不太了解。（圖／翻攝當事人臉書）

76行者遺體修復團隊發言人王薇君表示，陳修將在工作上很積極、認真，也很照顧團隊中的夥伴，傳出這樣的事情，也搞不清楚到底發生甚麼事？所以只能等待警檢進一步釐清。

王薇君指出，平時團隊成員分布全台各地，有自己的生活、工作，獲悉之後感到相當震驚，各地的夥伴才會密切聯繫關注後續發展，在高雄城中城大火後，決定南下協助，因現場嗆傷人居多，修復的遺體並不多，決定由高雄召集人負責。

王薇君說，這件事情對團隊影響甚大，而且也對團體夥伴感到不捨，夥伴在台灣發生重大傷亡事件，例如，澎湖空難、高雄氣爆、台南及花蓮大地震，甚至太魯閣號事件上的付出也是有目共睹，但這件事情影響團隊，也對夥伴相當不捨。

最後則說到，所有團員都感到相當震驚，突然發生這樣的事情，還搞不清楚是甚麼狀況，到底發生甚麼事？至今仍感到相當不解，陳在工作上相當積極，也很照顧人，但在私底下的行為就不甚了解。

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