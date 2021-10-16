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社會 社會焦點 保障人權

獨／3角關係曝！陳修將女友「月領3萬生活費」…弟嘆：我姊很愛他

記者戴若涵／採訪報導

知名遺體修復團隊「76行者」40歲總召集人陳修將，常年熱心公益，營造浪子回頭、愛家的好形象，不料，卻涉嫌殺害年僅22歲的胡姓小女友，令外界震驚！胡女弟弟指出，陳修將時常對姊姊動手，但姊姊因太愛他了，才離不開陳修將，還擔任陳修將的助理。

▲▼陳修將打死女友，死者胡女與弟弟合影。（圖／家屬提供）

▲▼陳修將打死女友，死者胡女與弟弟合影。（圖／家屬提供，下同）

胡女弟弟接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，姊姊與陳修將交往快2年，陳妻也知道，但陳修將與老婆協調好，只要兩邊都顧好，兩個家庭都可接受、互不干擾就好了，在姊姊之前陳修將也有其他小三。

胡女弟弟透露，陳修將在外頭結識姊姊後，雙方進而交往，接著陳便將姊姊找進公司內擔任助理，「但是大家員工都有眼睛，知道那是陳修將女友」，而陳修將先前就有出手打過姊姊的紀錄。

▲▼陳修將打死女友，死者胡女與弟弟合影。（圖／家屬提供）

胡女弟弟無奈表示，「我還滿慶幸我姊姊走了，不然還要繼續被他打。」面對記者提問，為何胡女不離開陳？他回應，雖然陳修將會對胡女動手，但「姊姊很愛他，愛情使人盲目」。

胡女弟弟稱，陳修將每個月給姊姊生活費3萬，食衣住行也都由陳買單，2人在公司附近承租一間套房同居，而姊姊曾向他說過，不想一直靠陳修將，也想要自己出去賺錢。他聽聞後也曾勸姊姊回家，姊姊答應他「好」，不料，還沒等到姊姊回家，就聽到死訊，令他感到相當悲傷。

▲▼陳修將與女兒合照。（圖／翻攝當事人臉書）

▲陳修將過往營造愛家、熱心公益好形象，如今涉嫌殺害女友，令外界相當震驚。（圖／翻攝當事人臉書）

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