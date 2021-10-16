獨／他幫陳修將搬遺體…被當「共犯」躲藏中！驚恐說出心裡話

記者陳雕文／新北報導

「76行者」總召陳修將15日於彰化一間摩鐵疑失手打死22歲胡姓女友，還打電話找來一名男子幫忙扛上車送醫，但院方搶救後仍不治，陳修將被警方逮捕還一度否認犯行，後來才坦承行凶，殺人動機還有待查證；如今協助搬運屍體的男子已躲起來避風頭，面對警方來電非常慌張，透過友人說出當時進入摩鐵時的心聲。

▲陳修將（白衣男駕駛）與請友人（黑衣男）一同把胡女扛上車送醫，但到院前已死亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳修將的多年好友（化名島輝）表示，一切的源頭是從陳修將跟陳姓好友（以下稱B男）的「合夥投資」開始，期間在飯局上認識了胡女，兩人還在前年展開婚外情；後來陳修將認為B男沒有把該給的錢給他，兩人產生嫌隙，而B男懷疑是胡女從中挑撥離間，想找胡女理論。

而胡女又跟陳修將說，B男曾跟其小弟一起對她伸出狼爪，所以陳修將為了保護胡女，跟B男翻臉避不見面。但島輝又說，可是陳、胡的戀情已經在近期畫下句點，可能是胡女仍對陳修將有感情，因此還待在彰化。

▲胡女與陳修將展開了婚外情。（圖／記翻自胡女、陳修將臉書）

到了本月8日，已分手的陳、胡2人又住進了摩鐵，隔天胡女還打電話給B男稱，「將哥死了！」B男大為震驚，追問到底發生甚麼事，還跟胡女對罵三字經，後來B男傳訊息、撥話給陳修將始終得不到回應，所以請老婆先在臉書發文協尋，並請島輝幫忙找人。

後來島輝成功聯繫上陳修將問，「怎麼胡女說你死了？」陳修將語帶保留，說要約碰面詳談，後來彼此都忙就沒見到面，沒想到15日就傳出陳修將把胡女殺害的消息。

▲陳修將多年好友「島輝」表示，媒體有許多內容是錯誤的，所以他決定站出來講清楚。（圖／記者陳雕文攝）

協助把胡女遺體搬上車的男子（化名C男）說，當時是凌晨，他突然接到了陳修將的電話，隨即趕到摩鐵，走進房間看到一動也不動的胡女，C男沒想太多就把人扛上車，後來得知胡女宣告不治，因為警察不斷打來，C男非常緊張，認為自己被當作「共犯」，現在只能先躲起來想想下一步該怎麼辦。

C男透露，原本以為陳修將是打傷了男生，但沒想到是女友…而且一動也不動氣息微弱，他嚇了一大跳，但不敢多想或多問，就趕緊把人抱上車送醫，但到院前已經沒了生命跡象，發現情況不對只能先躲。

▼C男原以為陳修將是打傷男生，沒想到是女友，讓他嚇了一跳。（圖／翻攝自C男臉書）