獨／其實是這樣！陳修將殺小三…多年好友推測行凶原因

記者陳雕文／新北報導

「76行者」總召陳修將15日因涉嫌殺害22歲胡姓女友被逮，引起各界關注，也有許多揣測的說法，陳修將的多年好友（化名島輝）表示，網路新聞大多報導的都不是事實，因此決定出面說明整起事件的始末。



▲陳修將殺害22歲胡姓女友被收押。（圖／翻攝陳修將臉書、胡女臉書）

島輝表示，其實一切的起源是從「合夥」開始，陳修將跟一名陳姓男子（以下稱B男）數年前合夥投資生意，並結識了在八大行業上班的胡女。大約前年開始，已婚又有孩子的陳修將跟胡女展開交往。

島輝說，整起事件就是，陳修將跟B男合夥投資，後來陳修將覺得沒有拿到屬於自己的那一份錢，跟B男產生了嫌隙，而B男認為是胡女在中間挑撥兄弟的情感，因此想找胡女理論，而陳修將覺得胡女是無辜的，為了保護她，選擇與B男避不見面。

▲ 陳修將一家四口合照，如今回不去了。（圖／老婆受訪時提供）

至於陳修將跟胡女入住摩鐵超過一周，有媒體揣測是在躲債，島輝駁斥，「是陳修將覺得對方欠他，所以不是躲，而且，就算真的要躲債，也不可能選在彰化的摩鐵，因為彰化是B男的地盤，他要找人太容易了，但因為尊重陳修將是好兄弟，所以沒有積極去找人」。

至於胡女的遺體被發現口鼻滲出「咖啡色不明液體」，島輝說，「其實陳修將過去曾有喝毒咖啡包的習慣，後來有答應說要戒掉，還有去看醫生，但後來有沒有戒成功就不曉得了，而2人入住摩鐵多天，真正原因只有他們自己知道，但我確定不是躲債，只是不跟B男聯繫而已。」

據了解，本月8日胡女與陳修將住進了汽車旅館，隔天胡女打電話跟B男說，「將哥死了！」讓B男震驚不已，兩人還在電話中對罵三字經，後來B男不論怎麼打電話或傳訊息，都得不到陳修將的回應，因此請老婆在臉書上發文協尋，並致電島輝，請他幫忙找人。

後來島輝成功聯繫上陳修並將問，「怎麼胡女說你死了？」陳修將語帶保留，說要約碰面詳談，後來彼此都忙就沒見到面，直到15日傳出陳修將因細故把胡女殺害的消息，島輝馬上衝到彰化追查到底發生何事。

▲陳修將凌晨載送女友到急診室，但胡女到院前已死亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

島輝說，後來把來龍去脈釐清，發現媒體說的「跟善款捐贈的事情有關」、「跟陳姓友人（B男）有借貸糾紛」等原因其實是錯誤訊息，而「胡女生前透過友人發尋人的貼文」也是錯的，因為那是B男的老婆發的，是胡女放話說陳修將死了！到底為何陳修將要殺人，島輝推測，有可能是陳修將不滿胡女跟B男說自己死了，兩人發生爭執，陳修將一時失控釀成憾事。

根據島輝提供的錄音檔內容，發現胡女情緒激動告知B男「陳修將已死」，還不斷對B男及其老婆怒罵三字經，態度相當憤怒，令人摸不著頭緒。

▼陳修將的多年好友出面說明事件始末。（圖／記者陳雕文攝）