陳修將殺小三收押！父哭紅眼整夜無法入眠　王薇君哽咽：震驚不捨

▲76行者總召涉殺女友，王薇君表示，此事影響團隊也讓伙伴相當不捨。（圖／資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

「76行者」召集人陳修將15日涉嫌殺害22歲女友今天凌晨被彰化地院收押禁見，重挫「76行者」團隊士氣，發言人王微君受訪時難過的哽咽地說「震驚又不捨」，陳修將是一名有熱血又心柔軟的好青年，為何會發生這樣的事，她也駁斥外界指稱陳修將出事與捐款流向不明有關，期盼司法調查能釐清真相。

回顧案情，陳修將疑似因債務糾紛，8日帶著胡女住進摩鐵躲避，直到15日凌晨開車載滿身瘀青的胡女至急診室就醫，而胡女到院前已死亡，由於胡女傷勢異常，身上又有不明炭味，疑遭人毆打，院方隨即報警處理，檢警當場將陳修將逮捕，全案曝光。而陳修將過去營造愛家形象，但臉書社群平台近來卻少見與妻女的合照，現又傳出涉嫌殺害22歲胡姓女友，震驚外界。

起初，陳修將否認犯案，直到晚間偵訊後，才坦承有徒手拉扯胡女的頭髮撞擊進而導致死亡。法院今日凌晨將陳修將裁定收押禁見，家中老爸早已擔心到一夜無法入眠，甚至哭紅了眼眶，不願受訪。

王微君說，76行者團隊全國有300多人，與陳修將共識已經6年的時間，每個人都有各自的家庭、工作，共同歷經兒虐案、及許多社會重大案件，結束後都回到各自的崗位，個人的私領域部分更不會干涉。

王微君說，因為疫情的關係已經有3個月都沒有見到陳修將，發生這樣的事真的很震驚，也有接到陳修將妻子的電話，她人也沒有出現在殯儀館，再看到媒體報導，陳修將的出事疑似與76行者捐款有關，讓她真的頗無奈又傻眼，並強調，真的不應該利用案件藉題發揮。

王薇君強調，76行者的捐款，善款全部捐入兒權協會帳戶，1100多萬元善款全部都在帳戶中，所以跟陳修將的債務糾紛無關，帳戶中的善款，政府都可以查得到，所以完全不符合邏輯，這都是協會是公款，不能私自挪用，這都有明細可以佐證，這方面真的不可能。