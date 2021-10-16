一夜46命！她站廢墟前淚崩「冤死的」…住戶怒：10個死刑都不夠

記者洪靖宜、吳世龍、戴若涵／高雄報導

高雄市鹽埕區城中城大樓14日發生嚴重火警，奪走46條人命！疑似起火點為一樓骨董店後方的小房間，一樓多處店面都被燒個精光，成一片廢墟，其中二手電器行老闆娘心碎表示，「一整晚的惡火就把20年心血給毀了」，針對關鍵嫌疑人黃女她更稱「我希望她死刑。」

▲▼城中城大火，黃姓女子涉嫌重大，住戶怒批「判10個死刑都不夠」。（圖／記者吳世龍攝，下同）

一樓電器行老闆的邱姓爸爸透露，兒子開這間店已經超過18年了，損失超過百萬元，店裡面電器新舊都有，今天跟工人進到火場現場搬一些工具，例如裝冷氣的工具。他表示，「都遇到了，人平安就好」，也說經常看到涉有重嫌的黃女，但不熟，也沒有打過招呼，直言這46條人命都是枉死的。

電器行老闆娘16日一早重回現場想救東西，哽咽流淚表示，事發後不敢去想這起火警，「一整晚的惡火就把我們20年的心血給毀了」，沒想到狀況會這麼嚴重。

老闆娘提到黃女時，更是忿忿不平，表示「她那種人應該是什麼事情都做得出來，早晚的事情，我跟她不熟，她當初跟她男友吵架，我們知道她經常把男生玻璃打碎」，坦言對女生印象不好，認為黃女是會「下重手的人」，只是沒想到會這麼嚴重，「我以為他只針對他男朋友，不會害到別人。」

黃女事後遭起底有不少前科，15日複訊後被法院聲請羈押，隨後法院裁准羈押禁見，有律師分析，黃女可能涉及「失火燒燬現供人使用之住宅罪」、「過失致死」、「過失傷害」等罪，從重判刑最高為過失致死的5年以下有期徒刑。

針對刑期部分，電器行老闆娘表示，「不能接受我還能做什麼？如果可以死刑，我希望她死刑，要為那些冤死的人負責，那些人真的不應該(死)的」；另外，住在9樓的毛姓、朱姓住戶則認為，黃女前科累累根本是蓄意的，「判10個死刑都不夠」，強調這對情侶是問題人物，如果只判5年根本不夠。