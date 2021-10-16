獨／姊被陳修將打死…弟怒：希望判死！「女友自己修復」超諷刺

記者陳羿妏／採訪報導

知名遺體修復團體「76行者美容修復團隊」總召集人陳修將15日涉嫌於摩鐵拉扯22歲胡姓女友頭髮、甩巴掌致對方死亡，現遭收押禁見，震驚外界。對此，胡女弟弟今（16日）接受《東森新媒體ETtoday》採訪時，除了透露陳修將有外遇過，且先前就有毆打姊姊的紀錄，另外，他也表示，母親仍在悲痛當中，2人都希望陳修將被判死刑。

▲胡女生前與弟弟合影。（圖／家屬提供）

胡女弟弟說，陳修將做的壞事很多，除了之前有外遇過，也會毆打姊姊，讓他很火大，「我姊姊才22歲，姊姊並沒有被其他人追求，但陳修將因為起疑心，就對姊姊施暴」。

據了解，陳修將原本還想南下高雄，支援城中城大火的遺體修復任務，怎料，事發當時卻在彰化汽車旅館與胡女吵得不可開交，最後演變成命案。談到這裡，胡女弟弟痛斥「陳修將罪不可赦！有網友針對姊姊的命案留言稱『（陳修將）怎麼不去高雄幫忙』、『自己的女友自己打，自己的女友自己修復』，聽起來真的相當諷刺。」

最後，胡女弟弟提到，母親昨晚已經把姊姊的遺體接回中壢，現在仍處於悲痛情緒當中，「我跟媽媽希望陳修將能判死刑，這種人渣不死一死，真的對不起我姊姊」。

▼胡女身上有舊傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲陳修將捲入命案，震驚社會。（圖／翻攝陳修將臉書）



【相關新聞】

獨／陳修將暴力打成豬頭！女友恐怖傷勢照曝光 雙眼紅腫慘破相

獨／轟陳修將「垃圾」！摩鐵私刑7天出人命 死者弟曝疑心病內幕



獨／3角關係曝！陳修將女友「月領3萬生活費」…弟嘆：我姊很愛他



獨／陳修將為三角戀動粗！女友生前「最後訊息」曝：我該給交代