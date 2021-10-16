早知陳修將偷吃22歲女友！妻仍焦急請律師「要救老公」

記者唐詠絮、陳羿妏／彰化報導

知名遺體修復團體「76行者美容修復團隊」總召集人陳修將15日涉嫌於摩鐵殺害22歲胡姓女友，今日凌晨被收押禁見。外傳陳修將疑為躲避金錢債務糾紛，與女友住進汽車旅館避風頭長達7天，不過，有知情人士透露，胡女疑被另一名男子追求，研判陳修將為此吃醋，在摩鐵與胡女談分手時爆發爭執，因而失手害死對方。此外，據了解，陳修將並非首次「劈腿」，且妻子其實都知情。

▲陳修將遭收押禁見。（圖／記者唐詠絮翻攝）

起初，陳修將否認犯案，直到當日晚間偵訊後，才坦承有徒手拉扯胡女的頭髮撞擊、甩對方巴掌。然而，陳修將過去營造愛家形象，但臉書社群平台近來卻少見與妻女的合照，現又傳出涉嫌殺害22歲胡姓女友，震驚外界。據知情人士透露，胡女疑有其他人在追求，2人感情生變，才住進摩鐵談分手。另外，胡女曾被陳修將打過巴掌，惟具體時間不清楚。

《東森新媒體ETtoday》進一步追查，外傳胡女其實是陳修將開設的禮儀公司員工，但員工並不曉得胡女的存在，而陳修將妻子則很擔心丈夫，現在要請律師幫忙老公打官司，只盼外界不要再干擾他們，也擔心一對孩子受到威脅。

另外，陳修將父親在事件曝光後，更是整夜睡不著，仍相信兒子是清白的，現在只盼兒子歸來。

▼陳修將涉嫌殺害22歲胡姓女友。（圖／翻攝陳修將臉書、胡女臉書）