桃園陽光山林滯洪池整修1200萬　議員李家興力爭市府協助「有望」

▲桃園陽光山林滯洪池整修，市議員李家興力爭市府協助。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

座落於桃園市楊梅區的陽光山林，因社區滯洪池年久失修，嚴重滲水問題影響約1,600名住戶居住品質，市議員李家興15日於市政總質詢中，以整修總經費約1,200萬，費用高，要求市長鄭文燦協助。鄭市長表示，陽光山林開發商設置的坡地社區防災滯洪池為社區共同所有的公共設施，目前市府公款尚無施作於私人社區公設的案例。

不過，鄭市長說，保護社區安全有其必要性，考量陽光山林社區滯洪池涉及公共安全，有關陽光山林社區滯洪池一案，若社區居民同意透過土地使用同意書，或捐贈市府作為防災或生態公園，讓市府協助修繕陽光山林社區滯洪池的確具有法律上的可行性。

針對李家興議員的建議，市府擬酌情專案討論，並進一步針對涉有產權或管理權移轉問題，但有助於未來社區安全管理的社區公設進行統一規劃，未來如確定由市府資助修繕滯洪池，設計費及工程費皆為政府公款。

鄭市長表示，過去陽光山林社區道路納入市府協助修繕範圍，源自市府制訂「桃園市各型式社區內道路及相關附屬設施申請維護修繕原則」，確立開放社區及半開放社區道路及排水系統納管要點，讓原封閉社區採取開放社區的方式，市府可以協助進行一里一社區的道路修繕工程。

而開發商設置的坡地社區防災滯洪池，為社區共同所有之公共設施，其管理權及責任屬於社區管理委員會，以往皆由社區管委會以一定基金自行負責社區公共設施，目前市府公款尚無施作於私人社區公設的案例。