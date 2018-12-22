桃園正副議長選舉　邱奕勝、李曉鐘至少要拿下40票

▲桃園無黨籍市議員，公開支持藍營正副議長人選。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市8名新任無黨籍市議員，今天於25日就職日前夕，在市議會由到場的7名市議員，宣布支持國民黨提名的現任正、副議長邱奕勝、李曉鐘連任。由於，第二屆桃園市議員國民黨籍有32位，倘若加上8位無黨籍市議員的全力支持，邱奕勝、李曉鐘兩人將在63席的市議員中，至少，拿下40席選票，高票當選。

至於，時代力量新科市議員簡智翔和民進黨的18席市議員，據悉，都將在正、副議長的選舉，全部票投自己。無盟黨團總召李家興說，過去4年來，桃園市議會可以說是全國議會的模範生，4年中，府會合作完成機場捷運通車、營運；建置桃園、中壢等多個運動中心；補助老人裝置假牙補助、婦女生育補助與育兒津貼，成績有目共睹，這一切都應歸功於邱奕勝議長領導有方，在議會與市府間擔任良好的溝通橋樑，才能讓市政推動沒有阻礙。

▲桃園市議會無盟黨團由李家興擔任總召。▼桃園無黨籍市議員，公開支持藍營正副議長人選。（圖／記者楊淑媛攝）

因此，這次無黨籍的新任議員取得共識，支持邱、李搭檔組合，這也是無盟黨團第一次共推議長、副議長人選，希望邱、李兩人以優質的領導，繼續帶領大家打造更好的桃園。

桃園市第二屆議會無黨團結聯盟目前成員有8位，分別是成功連任的李家興、莊玉輝、劉曾玉春、劉勝全、歐炳辰，以及新科議員中壢區謝美英、龍潭區劉熒隆與平地原住民區王仙蓮共8人。聯盟目前由李家興擔任總召、劉勝全、莊玉輝分別擔任執行長、幹事長，謝美英擔任發言人。8人中總召李家興原本是國民黨籍，因黨內市議員初選未獲提名，採以報備參選；王仙蓮雖由國民黨提名，但也在今天確定加入無盟問政。