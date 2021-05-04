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桃園楊梅區「秀才步道」環境優美　議員建議整體規劃吸引遊客

▲楊梅秀才步道環境優美，市議員李家興建議整體規劃。（圖／市議會提供）

▲楊梅秀才步道環境優美，市議員李家興建議整體規劃。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市楊梅區秀才步道環境優美，平假日吸引大批民眾朝聖，市議員李家興4日於市政總質詢，建議將楊梅區秀才步道延伸5B埤塘、保甲古道延伸福人步道以及完善食水坑步道整體規劃，讓周邊步道串連更加緊密。

市長鄭文燦表示，關於步道延伸與串連會增加效益，基本方向會支持。觀旅局長楊勝評表示，楊梅區秀才步道延伸至5B埤塘的遊客導引動線，目前已完成現勘及規劃，將協調私有土地取得土地使用同意後，以道路標線標示以及方向指標系統，盼藉由遊客方向辨識及景點導引完成秀才步道至5B埤塘的串連。

▲楊梅秀才步道環境優美，市議員李家興建議整體規劃。（圖／市議會提供）

▲市議員李家興建議楊梅步道優化。（圖／市議會提供）

楊局長也說，保甲古道部分目前已著手進行步道環境整備事宜，預計今年可完成整體古道的風貌再造及設施加固設計，並計畫向交通部爭取經費補助；另福人步道則已偕相關單位進行環境評估、調查及製作計畫書，待提報成果經審議通過後，將著手辦理步道優化事宜，市府也將持續努力向中央爭取經費，以提供遊客更多元及良好的步道環境。

另外，李家興議員進一步指出楊梅秀才步道近年為熱門賞花、登山景點，每逢假日吸引大批人潮，不僅衍生停車位不足問題，步道也因缺乏衛生設備而造成環境髒亂，建議市府與鄰近的中華汽車協商出借土地解決遊客停車需求。

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