▲楊梅區農會慶祝農民節，舉辦大菜王競賽進行評審。（圖／翻攝楊梅區農會臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市楊梅區農會1日慶祝農民節，舉辦「大菜王競賽」，市議員李家興報名高麗菜組競賽，其所種的30.5台斤高麗菜拿下冠軍；另外，芥菜組和超有型根莖組，分別由鄭石添和鄭石遠奪冠。楊梅農會總幹事周宗維指出，「超有型根莖組」是今年首度舉辦，現場開放民眾投票出最佳人氣獎，讓競賽增添更多樂趣。

▲▼楊梅區農會「大菜王競賽」，市議員李家興高麗菜組奪冠。（圖／翻攝李家興臉書）

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拿下高麗菜組競賽冠軍的市議員李家興，於為民服務之餘，亦在自家菜園種菜，多半給家人食用。李家興說，種「大菜王」的關鍵要土質好、能避風，種植時注意排水好並適當施肥，看到長成大菜，心情很好。

▲▼楊梅區農會慶祝農民節，舉辦大菜王競賽。（圖／翻攝楊梅區農會臉書）



楊梅區農會大菜王競賽優勝名單，分別為：高麗菜組：第一名李家興、第二名吳明樹、第三名李彥明；芥菜組：第一名鄭石添、第二名鄭李甘妹、第三名鄭瑞明；超有型根莖組：第一名鄭石遠，第二名鄭石添，第三名吳弦樹；超有型根莖第一名鄭石遠(票選)。

▲▼大菜王競賽今年首度加入「超有型根莖組」。（圖／翻攝楊梅區農會臉書）

大菜王競賽除聘請行政院農業委員會桃園區農業改良場、桃園市政府及楊梅區公所派員擔任大賽評審，今年更是加入「超有型根莖」競賽開放民眾現場報名參賽，不僅讓保有根莖類的造型外觀下增添了不少創意裝飾，現場亦開放民眾投票出最佳人氣獎，讓競賽增添更多樂趣。

另外，楊梅區農會今（2020）年已是連續辦理第5年的「千人公益．寒冬送暖」活動，也於今天號召參與民眾踴躍捐款，幫助楊梅區內國中小學低收入戶學童，獲得農會同仁、親眷、家政班員、志工姊妹及社會善心人士樂捐現金，勸募所得善款將購買農會自家品牌白米、民生物資等，並將愛心傳遞至楊梅區內低收入戶的學童，希望受贈學生能夠感受到楊梅區農會的溫暖，共計募得226,358元（含提貨卷）預計將有418位學童受惠。

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