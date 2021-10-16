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游泳後耳朵悶痛！棉花棒爽掏耳…男大生驚「聽不到」講話有回音

記者許宥孺／高雄報導

游泳池終於解禁，不少泳客恢復運動習慣，但耳鼻喉科近日卻出現「游泳耳」患者！高雄一名男大生日前游泳時，左耳感到悶痛，以棉花棒掏耳不但沒改善，聽力還受影響，講話也有回音，就醫時發現是外耳道炎。

▲▼中央疫情指揮中心宣布8/10開始，游泳池全面開放，但禁止淋浴、不開放烤箱、水療設施等。入池有人數限制，池內必須保持距離，一上岸就要馬上戴口罩。圖為新北市板橋國民運動中心游泳池現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲游泳池解禁，耳鼻喉科卻陸續接獲「游泳耳」患者。（示意圖／記者湯興漢攝）

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▲耳鼻喉科醫師陳榮峯。（圖／記者許宥孺攝）

▲耳鼻喉科醫師陳榮峯。（圖／記者許宥孺攝）

收治病例的耳鼻喉科醫師陳榮峯表示，近日有幾位患者都主訴，去游泳池後耳朵發炎感染，其中一位20歲男大生就表示，在游泳池內突然左耳感到悶痛，本以為是單純耳朵進水，便使用棉花棒掏耳吸水，沒想到越掏越嚴重，不僅感到疼痛，悶塞感也更明顯，左耳根本聽不到，甚至說話還有回音。

▲▼男大生耳道內有大量濃稠的分泌物、耳垢阻塞。（圖／陳榮峯醫師提供）

▲▼男大生耳道內有大量濃稠的分泌物、耳垢阻塞。（圖／陳榮峯醫師提供）

▲▼男大生耳道內有大量濃稠的分泌物、耳垢阻塞。（圖／陳榮峯醫師提供）

陳榮峯說，男大生到診所就醫時，外耳道明顯紅腫，外耳道和耳膜間有大量濃稠的分泌物、耳垢阻塞，施予局部麻醉後，以器械清除乾淨，後施予口服藥物和耳滴劑，3天後回診，症狀已明顯改善，聽力也已恢復無受損。

陳榮峯指出，外耳道發炎又稱「游泳耳」，患者通常因耳朵局部進水，又使用棉花棒掏耳，過度清潔造成外耳道微小破皮，進一步造成紅腫發炎感染，甚至有化膿情形。

▲▼醫師提醒，棉花棒擺在耳道輕輕吸水即可，大力掏耳孔造成破皮發炎。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼醫師提醒，棉花棒擺在耳道輕輕吸水即可，大力掏耳孔造成破皮發炎。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼醫師提醒，棉花棒擺在耳道輕輕吸水即可，大力掏耳孔造成破皮發炎。（圖／記者許宥孺攝）

陳榮峯表示，外耳道和耳膜交接處有一凹槽，水積在這個位置就不易排出，若這時再掏耳，不但無法排水甚至還會造成外耳道破皮、發炎。

陳榮峯建議，游泳、洗澡後，耳朵進水通常不深，若還是享用棉花棒，可以輕輕的擺在耳道做吸水動作；不建議用力掏耳，因為會把外耳道保護油脂刮掉，造成耳道微小破皮傷口，初期可能只覺得耳朵癢，但嚴重感染可能出現疼痛、分泌物，甚至蜂窩性組織炎。

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