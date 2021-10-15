全國海拔最高的原鄉健身房　霧台生活機能中心啟用

▲全國海拔最高的原鄉健身房，霧台生活機能中心15日啟用 。（圖／屏東基督教醫院提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

全國海拔最高的「霧台鄉生活機能中心」於今(15)日舉行啟用典禮，屏東基督教醫院攜手霧台鄉衛生所、霧台鄉原住民族長期照顧關懷協會，連結醫院、在地組織、企業資源，以原民文化為基底，運用衛生所舊有空間，將預防延緩失能的服務從居家到社區帶進原鄉生活，打造全新健康促進場域。

霧台鄉生活機能中心在屏基的指導下提供全套式肌力訓練之專業服務，預計發展個別性的運動處方。由個案身體肌耐力評估與慢性疼痛感，擬訂出有效的運動處方。並引進日本淺木醫院「起立坐下」復健訓練法，藉此改善肌肉力量、增進肢體功能。並發展融合文化特色的腦適能認知訓練，包括魯凱族狩獵文化桌遊及居家生活體適能，達到促進認知功能以及延緩退化的目的。

除了讓在地部落族人享有具備專業服務的空間，該生活機能中心更提供居家式生活照顧服務，透過居家健促員定期居家訪視與關懷，將居家體適能帶入長輩家中，打造「走進家裡的服務」，發展出霧臺鄉多元的部落照顧模式。

屏基於2018年在三地門鄉三地村(地磨兒部落)創立全國第一個促進原民健康老化生活機能中心，至今服務已超過十萬人次。這次將生活機能中心模式帶進霧台鄉，對屏基而言深具意義。

院長林連豐表示，該機能中心為增加部落族人與長輩對空間的認同感，特別將魯凱族族花─百合花運用在空間設計上，象徵純潔的百合花在空間牆面上自土地延伸至天空，充滿生命力的意象，是獻給在此活動的部落耆老一份健康且豐盛的生命祝福。