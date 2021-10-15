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社會 社會焦點 保障人權

快訊／大鬼湖山難1死1傷終獲救　直升機苦等3天今完成吊掛下山

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局救援大鬼湖登山客墜谷意外，由於遇到颱風環流帶來大雨，影響救援行程，經3天多來努力，今(15)日早上，由於天氣許可，申請空勤總隊直升機將一名死者遺體及傷者送下山，將傷者送醫治療，死者送殯儀館，警方報請檢察官驗屍，查明死因。

▲空勤總隊直升機大鬼湖救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲空勤總隊直升機大鬼湖救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲空勤總隊直升機大鬼湖救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲空勤總隊直升機大鬼湖救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲特搜大隊長湯茂信。

屏東縣政府消防局於11日6時20分接獲霧台鄉佳暮中興林道至大鬼湖附近登山客受傷案，指稱一行21人於9日由三德檢查哨上山，其中兩位登山客墜谷受傷。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

消防局立即派遣霧台、三地門、瑪家、特搜大隊及第一大隊，由大隊長陳弈擔任指揮官，經評估狀況後立即申請直升機吊掛，因天候狀況不佳直升機無法到達，由地面部隊先行攜帶登山裝備及衛星電話進行救援。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

第一組搜救人員於13日接觸到登山團隊，確認登山客為1死1傷，由於山區路況不良仍有雨勢，無法將傷者及大體以搬運的方式帶下山，俟天候狀況許可再進行吊掛。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

今日氣候許可，直升機於7時29分吊掛成功，並於7時43分降落消防局特搜大隊基地起降埸，由長治分隊救護車將傷者送往屏東基督教醫院，這次救援行動，共出動各式車輛17車、搜救人員50人。

屏東縣消防局特搜大隊長湯茂信表示，其他登山客將循原線下山，預計2天左右下山。

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