台24線霧台、三地門中秋連假吸睛　警加強取締2天開140張罰單

記者陳崑福／屏東報導

中秋連假，里港警分局轄內的霧台、三地門等地，因風景秀麗，吸引遊客，避免交通違規，威脅行車安全，警方加強疏導及取締超速等勤務，2天多來已開出140張交通違規單，警方說，強力執法僅為一種手段，目的不外乎保障用路人的行車安全，籲請用路人遵守交通規則。

▲里港警分局中秋連假在台24線加強交通疏導、違規取締措施 。（圖／民眾提供，以下同）

里港警分局轄區的霧台、三地門鄉因風光明媚、山景秀麗，向來都是遊客假日旅遊景點之一，其中貫穿三地門、霧台兩鄉的台24線也成為重型機車族愛好的壓車路線之一；4月份時公路總局第三區養護工程處已特別在台24線最易發生交通事故路段36.4K等多處於路中央增設「回復式導桿」設施，增設後已有效減少重型機車壓車情形，更大量降低交通事故發生。

為防止往返台24線的重型機車造成當地居民的交通安全問題，里港分局於中秋連假期間，針對霧台鄉（谷川大橋、神山社區）、三地門鄉（山川琉璃吊橋）等觀光遊憩區，編排警力在上述路段派員加強交通疏導及針對違規加強取締，針對超速、壓車、改裝車輛及危險駕駛，2天多來已取締140件超速違規。

另不定期協同屏東監理站及環保局，共同執行超速、改裝等監環警聯合稽查路檢勤務，2021年迄今共計取締超速741件，變更車體32件，合計773件。

分局長鄭頴聰再次呼籲，行車應遵守交通規則，台24線因道路蜿蜒，速限僅30公里，強力執法僅為一種手段，目的不外乎保障用路人的行車安全，另外也請入山遊客戴好口罩，遵守防疫規定，期盼大家快樂出遊，平安返家，共同歡度中秋佳節。

►Her今天推出「小紫2代HEPA除蟎機」