國慶連假將至　台24線聯合查緝防機車排氣管「噴臉」

▲里港警分局會同監理站、環保局在台24線合力稽查 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

國慶連假將至，屏東縣政府警察局里港分局轄內的台24線霧台、三地門沿線風景優美，勢必成為遊客最愛的景點之一，避免車輛違規威脅交通安全，及部落居民安寧，警方將會同屏東監理站、環保局進行稽查取締作業，籲請民眾遵守規定，以免被開單處罰，敗了玩興。

台24線通往三地門、霧台等原鄉部落，沿途風景壯麗，是熱門的觀光遊憩路線，但台24線山路崎嶇蜿蜒，速限只有30公里/小時，也成為重機騎士挑戰自我駕車技術、壓車競速的路線，威脅行車安全。

里港警分局為確保行車安全，防堵重機騎士改裝車輛相關設備，致使排氣管製造高「噪音」、翹管排放廢氣「噴臉」及改裝HID頭燈強光影響他人駕駛安全等不當行為，維護三地門鄉、霧臺鄉部落居民生活品質，將會同環保局及監理站，在通往台24線路段，不定期規劃「環、警、監」聯合稽查勤務。

由環保局主責行駛車輛噪音稽查、警察局取締危險駕駛行為、監理站檢驗改裝車輛，合力出擊，打擊改裝車輛之違規行為。另外台24線29-31K處現正施工中，單向通行，更須用路人行經該處耐心遵從交管人員指揮。

里港警分局分局長鄭穎聰呼籲，山區道路因受限於地形等因素，部分路段路幅小、彎道多，連續彎道路段反應及迴避時間短，請各用路人小心駕駛、減速慢行；改裝車輛容易影響其他用路人行車安全，切勿以身試法，遵守交通規則，平安出門、快樂返家。