屏消防配備到院前心電圖機　提高心肌梗塞存活率

▲屏東基督教醫院4日捐贈屏東縣政府消防局十二導程心電圖設備 。（圖／屏基提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東基督教醫院4日捐贈屏東縣政府消防局12部十二導程心電圖設備，經過兩年的推動，全縣36個消防分隊終於在今天得以全面配備到院前心電圖機，大幅縮短疑似心肌梗塞患者的搶救時間，提高存活率，升級緊急救護能力，守護屏東人的心臟。

縣消防局自2019年5月開始佈建十二導程心電圖設備，屏東縣首件透過到院前傳輸心電圖成功打通血管的案例，就是由長治消防分隊與屏基通力合作完成。當時救護員發現病患有胸悶，胸痛、冒冷汗、呼吸困難等症狀，隨即施以十二導程心電圖監測，並同步將監測結果傳輸至屏縣特有的LINE「護心守衛即時通報群組」，由醫師即時線上判讀，懷疑病患為心肌梗塞，立即後送至具24小時心導管處置能力的屏東基督教醫院。

屏基醫療發展副院長吳榮州同時也是心臟內科醫師；他表示，從心臟冠狀動脈血管被血栓阻塞的那一刻起，就在跟死神搶時間，所以當從手機心電圖研判就是心肌梗塞時，醫院便會召集心導管團隊待命，力求在發生心肌梗塞的黃金救援時間90分鐘內進行緊急冠狀動脈介入治療。而消防局從2019年5月至2021年6月，共協助409名到院前有症狀之胸痛病患於到院前檢測心電圖，其中有44名到院前心肌梗塞患者成功打通阻塞之血管，且均復原良好。

屏基執行長余廣亮表示，這次屏基聯合創心醫電公司、集宇企業公司所捐贈的十二導程心電圖機，輕巧可移動，救護員可以提著前往救護地點就地檢測並無線傳輸，將配置在消防局屏東、霧台、新埤、泰武、來義、東港、南州、琉球、枋寮、崁頂、春日、墾丁等12個偏鄉分隊。

屏基自1999年成立緊急心導管團隊以來，24小時待命全年無休的搶救心肌梗塞患者，每年檢查治療冠狀動脈心臟病患者超過1500人次。累積22年經驗，今年初更完成植入式藍芽心電圖記錄器，有助於診斷心律不整。隨著心導管技術的發展，創造許多替代開刀的療法，為病患創造更優質的醫療照護。