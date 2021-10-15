美術館「台東漫夏日」登場　邀請民眾玩藝術

▲台東漫夏日市集熱鬧登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東美術館藝術教育推廣活動「台東漫夏日」，9月推出精彩活動後，引起熱烈迴響，10月場次將於16日陸續登場，縣長饒慶鈴表示，希望藉由台東美術館每月舉辦的講座、課程、市集等，邀請民眾一同漫玩藝術，拉近與藝術的距離。

文化處表示，16日早上9點開始藝術體驗課程，由在地排灣族拉日革安手作坊創辦人林嘉倫老師，帶來竹籐編織技術，帶領民眾體驗傳統的編織工藝。緊接著17日下午4點至晚間7點，在美術館外靠近浙江路草地區，則有「忠於原味音樂漫市集」，4組不同風格的音樂人，為大家在秋意濃厚的假日午後帶來悠揚歌聲，市集還有DIY體驗攤位，包括兒時記憶的竹槍製作、種子創作、手刻印章等，周邊亦有最受小朋友歡迎的氣球歡樂送、大地說故事、撒網捕魚遊戲等，讓大小朋友皆能玩得盡興。

隔週24日則邀請到深耕藝術界的黃海鳴教授，為大家講述「藝評的美感教育」。黃海鳴教授是台灣最早，並持續將社會介入型當代藝術帶進城鄉公共空間的策展人，是台灣當代藝術生態重要觀察、藝評、評審，關心跨領域合作及當代藝術進入真實社會空間的能量。本次講座機會難得，保證內容精彩豐富的講座，絕對不容錯過。