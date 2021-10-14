劉櫂豪爭取農民鳳梨釋迦保險！每公頃保障收入40萬↑　保費673元

▲劉櫂豪(右)爭取鳳梨釋迦收入保險，即日起開賣保單。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

針對今年9月19日中國政府片面無預警宣布台灣鳳梨釋迦暫停輸入，為保障農民收入穩定，立委劉櫂豪爭取農委會開辦鳳梨釋迦農民收入保險，農委會13日正式公告，從公告日起至10月31日止開賣保單，最低保障每公頃40萬元收入，以及每公頃45萬元收入，2種保單，並予以補助6成保險費用，減輕農民負擔，以最低保障每公頃40萬元收入計算，農民保費僅673元。

劉櫂豪表示，針對此次台東鳳梨釋迦被中國政府片面無預警宣布暫停輸入衝擊影響，農委會編列10億元經費來協助外銷推廣以及運費加碼補貼等，更擬訂鳳梨釋迦行銷其他國家市場5000噸、加工2000噸以及加強內銷通路之目標。劉櫂豪為幫助農民朋友收入有保障，特別爭取鳳梨釋迦收入保險重新開辦，來讓農民朋友可以有多1種選擇因應。劉櫂豪提醒農民朋友，如已於110年4月至6月期間，就同1地號土地投保釋迦收入保險，不得再行投保此次推出的鳳梨釋迦保單，以避免重複保險的情況發生，同時近期內也將督促農委會儘速來台東召開說明會，向農民朋友說明鳳梨釋迦收入保險的相關措施。

劉櫂豪說明，農委會公告此次鳳梨釋迦保險期間為110年11月1日至111年4月30日，保費費用由農委會補貼50％、台東縣政府補貼10％、農民支付40％，將會設計2種保單，分別是保障每公頃收入45萬元保單，保費5914元，農民實際支付2366元，另保障每公頃收入40萬元保單，保費1682元，農民實際支付673元，收入計算基準將採「農糧署農情調查平均產量」乘以「台北市第1果菜市場平均價格」計算，以保單40萬元為例，只要平均產量乘以平均價格低於40萬元，將理賠差額給農民，讓農民不必因市場價格波動過低而擔心血本無歸。