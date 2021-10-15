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婦幼警察宣導劇團不停歇　深入校園師生同歡

▲婦幼警察宣導劇團人員與學童進行互動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲婦幼警察宣導劇團人員與學童進行互動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局「婦幼警察宣導劇團 下鄉巡迴趴趴GO」，日前前往海端鄉初來國小進行校園巡迴劇團宣導，有別於以往的宣導方式，透過戲劇表演引導學生自我人身安全保護觀念，以戲劇、闖關及有獎徵答等多元宣導活動與學童進行互動，加強學童法令認知及自我保護意識，與學童進行互動，現場氣氛及活動過程深受師生喜愛，小朋友們都度過歡樂的1天。

台東縣警察局為防治校園性侵害、性騷擾及維護學生就學安全，除由婦幼警察隊、交通隊員警及婦幼志工參與演出外，亦結合台灣安心家庭關懷協會，規劃劇團宣導內容，活動開始由警察大頭偶進行帶動唱表演揭開序幕，接著透過戲劇的表演方式，傳達身體隱私處的觀念，除了小心陌生人之外，對身邊熟識的人以及環境也要有警覺心，當發現有不適當的行為時，一定要拒絕並求助。本次活動藉由活潑有趣的行動劇讓學童學會自我保護，透過寓教於樂加強宣導成效。

該局表示，「婦幼警察宣導劇團 下鄉巡迴趴趴GO」活動走入校園，針對國民小學(含幼兒園)透過多元化方式進行宣導，以淺顯易懂的戲劇表演，貼近學童的生活及想法，傳遞兒少安全觀念及自我保護方法，藉以提升預防教育及宣導成效，希望每1個孩子都能在安全的環境下健康成長。

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