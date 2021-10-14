確保飲用水品質安全　台東縣環保局颱風過後加強水質抽驗

▲台東縣環境保護局加強飲用水水質抽驗稽查作業。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

受圓規颱風外圍環流影響，台東縣連日降下豪大雨，可能導致部分區域飲用水水源濁度增加，為確保民眾的飲用水品質安全，台東縣環境保護局於颱風過後加強飲用水水質抽驗稽查作業，並呼籲民眾加強清潔儲水設備，並加強飲用水衛生安全，飲水應煮沸後才能再飲用。

縣長饒慶鈴表示，重視民眾飲用水安全是縣府一直以來非常重要的民生施政事項，許多飲用水水源也因豪雨影響增加濁度等，還有部分地區以山泉水作為簡易自來水的水源，為確保民眾用水安全，環保局透過不定期的抽驗作業，並於災後加強水質抽驗，替民眾把關飲用水的品質是安全無疑，讓民眾能安心取用。

環保局呼籲，颱風加上豪雨侵襲後，民眾應注意飲用水是否有受到污染，若有以蓄水池貯水的住家或大樓住宅，應自行檢查蓄水池、水塔是否淹水，如有淹水應抽乾蓄水池，進行清潔後，再予適當消毒，消毒方式可用普通市售漂白水稀釋150倍，即每公升水中約加入約7毫升漂白水，形成200ppm以上的溶液，連續清洗消毒2次，最後再以清水清洗後始可繼續蓄水使用。

環保局提醒民眾注意豪雨後飲用水衛生，如遇停水後恢復供水時，可先打開水龍頭流數分鐘再取用，特別是井水或山泉水等簡易自來水用戶，請鄉親一定要將飲水煮沸後再飲用，確保安全無慮飲水。