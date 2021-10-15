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小龍蝦大軍癱瘓新竹市護城河　5天捕獲3000隻！滅蝦軍團崩潰

記者陳凱力／新竹報導

外來種克氏原螯蝦又名「美國螯蝦」，也是民眾俗稱的「小龍蝦」，近日因遭不當放養，大量出現新竹市護城河，甚至還吸引民眾「假日聚集垂釣」。由於小龍蝦繁衍迅速，已嚴重影響護城河生態平衡，城銷處啟動誘捕，僅5天就捕撈超過3000隻，引起重視。市府嚴正呼籲民眾，切勿任意放生棄養，不當釋放外來種生物已違法《野生動物保育法》，可處5萬元以上25萬元以下罰鍰，也呼籲民眾遵守〈新竹市公園管理自治條例〉，切勿私自捕捉、垂釣野生生物。

▲小龍蝦大軍癱瘓新竹市護城河　5天捕獲3000隻！滅蝦軍團崩潰。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市護城河進入出現小龍蝦大軍。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

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城市行銷處顏章聖處長表示，過去護城河就曾有許多民眾習慣放生各種魚類生物，尤其是環境適應力與繁養力強的吳郭魚，加上民眾任意餵食，造成大量繁殖，已影響水質。經過工程改建與定期的捕抓，數量才大為減少，盼民眾勿放生共同維護生態平衡。

▲小龍蝦大軍癱瘓新竹市護城河　5天捕獲3000隻！滅蝦軍團崩潰。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲許多民眾發現小龍蝦，還自備釣具前往抓補。

美國螯蝦會鑽洞，破壞力也強，恐對護城河砌石護岸造成破壞。為降低對護城河生態影響，市府已用白天人工、夜間蝦籠誘捕方式捕捉，短短5天內捕撈數量已達3000隻以上，市府將持續誘捕，以減少美國螯蝦族群數量，維持市民休憩的環境及當地生態，也請民眾勿任意進入護城河捕捉。

美國螯蝦約在1980年引進，因肉質不佳且無觀賞價值，被飼養者任意棄置於河川、水池或及溝渠，導致此外來種大量繁殖，已嚴重影響原生種植物生長及生物棲息環境，干擾原有平衡的生態，全台各地都傳有公園池塘，已經被這種外來種美國螯蝦入侵。

城銷處也嚴正呼籲民眾，切勿隨意放養野生動物，不當釋放者外來種生物者，已違反《野生動物保育法》第32條，「野生動物經飼養者，非經主管機關之同意不得釋放」，市府可依法開罰5萬元以上25萬元以下罰鍰，若有致破壞生態系之虞者，更可處50萬元以上、250萬元以下罰鍰。

▲小龍蝦大軍癱瘓新竹市護城河　5天捕獲3000隻！滅蝦軍團崩潰。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼市府出動人員捕撈、設網，短短5天就抓了超過3000隻小龍蝦。

▲小龍蝦大軍癱瘓新竹市護城河　5天捕獲3000隻！滅蝦軍團崩潰。（圖／記者陳凱力翻攝）

另，近日有民眾聚集垂釣捕捉，市府也呼籲民眾切勿私自捕捉，〈新竹市公園管理自治條例〉已明確禁止捕捉放養物、放生。市府也已在周邊設置禁止餵食野生動物的告示牌，若發現民眾隨意捕抓、放生或餵食，市府將會進行勸導，若勸導無效，則將請警察到場進行開罰。

▲小龍蝦大軍癱瘓新竹市護城河　5天捕獲3000隻！滅蝦軍團崩潰。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼美國螯蝦約在1980年引進，因肉質不佳且無觀賞價值，被飼養者任意棄置於河川、水池或及溝渠，導致此外來種大量繁殖，加上美國螯蝦會鑽洞，破壞力強，恐對護城河砌石護岸造成破壞。

▲小龍蝦大軍癱瘓新竹市護城河　5天捕獲3000隻！滅蝦軍團崩潰。（圖／記者陳凱力翻攝）

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