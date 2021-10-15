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社會 社會焦點 保障人權

「76行者」陳修將曾當角頭、開應召站　今22歲女友送醫死亡遭逮捕

記者柯沛辰／綜合報導

知名遺體修復團隊「76行者」總召集人陳修將疑涉入債務糾紛，數天前帶22歲胡姓女友入住汽車旅館躲避，不料他15日凌晨突然將人送醫，但胡女到院前就已經死亡。陳聲稱，他回到摩鐵時，發現女友渾身是傷，因此將人送醫，但檢警懷疑案件不單純，當場將人逮捕，全案偵辦中。

▲▼「76行者」陳修將。（圖／翻攝自Facebook／陳修將）

▲「76行者遺體美容修復團隊」總召集人陳修將涉案，遭警方當場逮捕。（圖／翻攝自Facebook／陳修將）

從澎湖空難、台南地震到太魯閣花蓮出軌，「76行者遺體美容修復團隊」在總召集人陳修將的號召下，紛紛從全台集結，無償替遺體修復。不過，外界鮮少知道陳修將曾是位角頭大哥，經營賭場、應召站，直到被判刑7年，見到父親泣不成聲，才悔改答應爸爸「這一定是最後一次，請您放心！」

▲▼76行者總召集人陳修將年輕時曾是經營賭場、應召站的角頭。（圖／陳修將提供）

▲76行者總召集人陳修將年輕時曾是經營賭場、應召站的角頭。（資料照／陳修將提供）

陳修將近期上Podcast節目《我在案發現場》時，自曝未成年時曾砍人進入少年觀護所，之後出來經營賭場、應召站，年收600萬，多次進出過警局，最後因違反槍砲彈藥管制條例、組織犯罪等罪，被判刑7年。後來爸爸來探監落淚，加上獄中寫作班內的邱秀娥老師開導教化，讓他反省頓悟，出獄後拜別黑道生活，和妻子一同踏入殯葬業打拼。

當時陳修將談及往事，在節目上數度哽咽，他回想母親為了能讓自己在獄中能吃到最愛的炕肉，總是前一天就到市場買菜、燉煮，再提著熱騰騰的會客菜來探監。不過，每次隔著會客窗，他漸漸發現母親頭髮灰白、身形逐漸佝僂，雖嘴上說著「媽媽放心，我在獄中都有好好唸書」，但會客完提著菜籃，心情卻萬分沉重。

陳修將言詞真摯、態度懇切，浪子回頭金不換，讓許多聽眾和讀者肅然起敬，相當佩服。怎料稍早傳出他涉入命案，引發外界譁然。目前陳修將已被移送到彰化地檢署偵訊，女友遺體將在今晚進行解剖，釐清死因。

►開賭場、應召站年賺黑錢600萬　30歲出獄他換拿手術刀走進停屍間

►忍淚修復維冠百具殘破遺體！罹難女嬰為牛奶糖　投胎撞進肚報恩

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