快訊／證實遭民進黨開除　吳子嘉：報復性清理戰場讓2022好選舉

記者蘇晏男／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉今遭民進黨開除黨籍消息率先由名嘴李正皓透過臉書揭露；接著，國民黨北市議員徐巧芯也在臉書說此事，並上傳與吳的合照，從地點來看，吳可能是在錄影空檔告知兩人。根據政論節目《關鍵時刻》稍早釋出的最新片段，吳子嘉在節目中證實此事，並表示這是民進黨報復性開始清理戰場，讓明年2022好選舉。

▲朱學恒臉書15日晚間上傳吳子嘉的民進黨證照。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

根據節目片段，吳子嘉與主持人劉寶傑正談論東洋涉內線交易被搜索議題。影片開頭，吳子嘉大聲保證前行政院長、現任東洋董事長林全不會搞內線交易，劉寶傑則回應，「可是他是總經理」。吳子嘉聽聞後幫林全講話，表示林全掌握真正的資訊，這事情完全是司法迫害，擺明是惡搞的案子。

吳子嘉指出，內線交易的構成要件裡面，有一個最重要的一個移送單位叫做金管會，「他說民眾檢舉，鬼扯！民眾怎麼檢舉，民眾根本不知道；最大誤會是，他誤會是林全指使我來幹這件事情，搞錯了，爆料的消息來源不是林全，當然我有的消息來源阿...」，接著劉寶傑突提到，「所以你才被開除黨籍了。」

吳子嘉也直接證實，「對！講對了！我今天才接到民進黨開除我黨籍通知書」。吳子嘉強調，所以是報復性開始清理戰場，把戰場清理完了，明年2022好選舉。

▼徐巧芯15日表示吳子嘉告知她遭民進黨開除黨籍。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）