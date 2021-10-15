　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／證實遭民進黨開除　吳子嘉：報復性清理戰場讓2022好選舉

記者蘇晏男／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉今遭民進黨開除黨籍消息率先由名嘴李正皓透過臉書揭露；接著，國民黨北市議員徐巧芯也在臉書說此事，並上傳與吳的合照，從地點來看，吳可能是在錄影空檔告知兩人。根據政論節目《關鍵時刻》稍早釋出的最新片段，吳子嘉在節目中證實此事，並表示這是民進黨報復性開始清理戰場，讓明年2022好選舉。

▲朱學恒臉書15日晚間上傳吳子嘉的民進黨證照。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

▲朱學恒臉書15日晚間上傳吳子嘉的民進黨證照。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

根據節目片段，吳子嘉與主持人劉寶傑正談論東洋涉內線交易被搜索議題。影片開頭，吳子嘉大聲保證前行政院長、現任東洋董事長林全不會搞內線交易，劉寶傑則回應，「可是他是總經理」。吳子嘉聽聞後幫林全講話，表示林全掌握真正的資訊，這事情完全是司法迫害，擺明是惡搞的案子。

吳子嘉指出，內線交易的構成要件裡面，有一個最重要的一個移送單位叫做金管會，「他說民眾檢舉，鬼扯！民眾怎麼檢舉，民眾根本不知道；最大誤會是，他誤會是林全指使我來幹這件事情，搞錯了，爆料的消息來源不是林全，當然我有的消息來源阿...」，接著劉寶傑突提到，「所以你才被開除黨籍了。」

吳子嘉也直接證實，「對！講對了！我今天才接到民進黨開除我黨籍通知書」。吳子嘉強調，所以是報復性開始清理戰場，把戰場清理完了，明年2022好選舉。

▼徐巧芯15日表示吳子嘉告知她遭民進黨開除黨籍。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▼徐巧芯表示吳子嘉向她表示被民進黨開除黨籍。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

►這件外套穿上就變瘦

ET快訊
生前發文「幫我找陳修將」！22歲女擔心他安危　卻遭抓頭猛撞殺
入秋最強東北風甩豪大雨「19°C濕冷3天」　一周2波變天時程
快訊／城中城46死！「豆花阿姨」涉重嫌　法院裁定羈押
快訊／陳修將女友致命死亡原因曝！　兩人住摩鐵至少7天
台北2大「類城中城危樓」坐落精華區　在地人：從小看到大都拆不
陳修將認了！涉殺害22歲女友：頭去撞到重物　檢方聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

初代名模「漂亮寶貝」王靜瑩近況曝！　高䠷性感當柯震東辣媽

因停建核四被列「不受歡迎人物」　他21年前為此進不了立法院

「鄭麗文、藍營若堅持反共理念」　卓冠廷：也許就不會在國會造謠

快訊／證實遭民進黨開除　吳子嘉：報復性清理戰場讓2022好選舉

城中城大火46死　陳菊致哀遭轟「12年妳做了什麼」

國民黨團祭文攻杯葛總質詢　民進黨團終讓步「下周二再戰」

陳其邁「城中城惡火」應即刻下台？　近7成民眾認為先不用！

城中城惡火恐有法令疏漏！他曝蔡其昌明卻站台挺3Q　轟：全國不幸

城中城大火奪46命　3監察委員申請自動調查

快訊／李正皓曝民進黨開鍘吳子嘉：他堅決進行申訴程序

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

寶寶開寵物籠忘情吸兔子飲水器 被媽抓包秒燦笑：牠的比較好喝

調皮兒拿「整罐痱子粉」猛塗全身　媽見白臉慘況：好笑到無法罵人

他撞爛1688萬藍寶堅尼落跑！　法官判「只需賠8萬8」車主氣炸

城中城惡火奪46命陳其邁鞠躬歉　被問「曾嗆胡志強下台」停7秒回應

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

初代名模「漂亮寶貝」王靜瑩近況曝！　高䠷性感當柯震東辣媽

因停建核四被列「不受歡迎人物」　他21年前為此進不了立法院

「鄭麗文、藍營若堅持反共理念」　卓冠廷：也許就不會在國會造謠

快訊／證實遭民進黨開除　吳子嘉：報復性清理戰場讓2022好選舉

城中城大火46死　陳菊致哀遭轟「12年妳做了什麼」

國民黨團祭文攻杯葛總質詢　民進黨團終讓步「下周二再戰」

陳其邁「城中城惡火」應即刻下台？　近7成民眾認為先不用！

城中城惡火恐有法令疏漏！他曝蔡其昌明卻站台挺3Q　轟：全國不幸

城中城大火奪46命　3監察委員申請自動調查

快訊／李正皓曝民進黨開鍘吳子嘉：他堅決進行申訴程序

胡智為首度對悍將先發　陳鴻文對獅有一套

《LOL》DK率先出線…C9谷底翻身連勝FPX、RGE　死亡A組進加賽！

甜茶「巧克力冒險工廠」帥照曝光！神複製強尼戴普邪氣眼神

連開11次頭獎！今彩539「一夜3注中」各拿1000萬　獎落3縣市

快訊／大陸「神舟十三號」載人飛船發射升空　順利進入預定軌道

專家教「眼部護理3大秘訣」　舒緩乾澀疲勞還能防眼紋

陳修將涉殺22歲女友！昔日愛妻女「顧家形象」破滅　夫妻合照刪光

女嬰送保母家「頭部重擊亡」！媽PO最後牽手照：謝謝妳來到我身邊

港星21歲自閉症兒「宿舍遭職員打到骨折＋扯髮」！　怒報警控虐待

林秀晶、李到晛新戲「禁忌戀設定」惹議！　韓網批：無法入戲

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

政治熱門新聞

快訊／證實遭民進黨開除　吳子嘉：報復性清理戰場讓2022好選舉

陳菊致哀城中城大火　遭轟：12年妳做了什麼

陳其邁「城中城惡火」應即刻下台？　近7成民眾認為先不用！

因停建核四被列「不受歡迎人物」　他為此進不了立法院

要求李傑承認除名高虹安　翁達瑞最後通牒：會用我的方式找回清白

快訊／李正皓曝民進黨開鍘吳子嘉：他堅決進行申訴程序

受災住戶老闆暖舉　議員感動想哭

「鄭麗文、藍營若堅持反共理念」　卓冠廷：也許就不會在國會造謠

鄭麗文遭起底羞辱慣犯　黃捷開嗆：道歉何時還？

陳其邁「市長應下台」逐字稿　網酸：回力鏢殺來了　

罷免陳柏惟「投票前戶口遷出」　2201人仍具資格

陳其邁該為城中城大火下台？柯文哲酸：call in節目沒討論啊

陳其邁為城中城46死下台？　朱立倫：中央地方都要為執政負起全責

快訊／北市每天2個不明感染源　柯文哲擬用「電信足跡」消滅

更多熱門

相關新聞

陳修將涉殺女友　家人曝近日行程

陳修將涉殺女友　家人曝近日行程

知名團體「76行者美容修復團隊」總召集人陳修將數天前與胡姓女友投宿旅館，不料15日他突然帶著全身傷口的女友就醫，但胡女到院前已經死亡，警方懷疑他涉嫌殺人，當場將人逮捕。陳修將的家人表示，陳修將原本準備要帶領團隊為城中城大火的罹難者修復大體，不知道為何會扯上命案。

比人還高　大丹犬霸氣出場寵物展

比人還高　大丹犬霸氣出場寵物展

陳其邁「城中城惡火」應即刻下台？　近7成民眾認為先不用！

陳其邁「城中城惡火」應即刻下台？　近7成民眾認為先不用！

陳修將自曝曾當角頭　今女友死亡遭逮捕

陳修將自曝曾當角頭　今女友死亡遭逮捕

「76行者」陳修將被逮捕！22歲女友陳屍摩鐵

「76行者」陳修將被逮捕！22歲女友陳屍摩鐵

關鍵字：

吳子嘉民進黨黨證影音

讀者迴響

熱門新聞

頭撞到重物！陳修將涉嫌殺害22歲女友

生前發文「幫找陳修將」！22歲女卻遭殺害

「76行者」陳修將被逮捕！22歲女友陳屍摩鐵

女嬰在保母家頭受重創亡！爸心碎發聲了

鳳梨揭女嬰身亡　網友到保母家撒冥紙、砸雞蛋

陳修將涉殺女友　家人曝近日行程

陳修將帶女友住摩鐵至少7天

小鬼妹婿澄清出軌「大家都是朋友」！喊話爆料人

陳修將涉殺女友　昔顧家形象破滅

陳修將22歲女友離奇亡　口鼻滲出褐色液體

郵局前碰一聲　28歲男負債百萬墜樓爆血亡

豪大雨探19°C濕冷3天　一周2波變天

城中城「豆花阿姨」涉奪46命　律師分析：最重只能判5年

黃鐙輝跳海出意外！腳爆血險截肢

鄧佳華又接超扯新工作！演藝圈大哥「狠下最後通牒」

更多

最夯影音

更多
帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？
「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面