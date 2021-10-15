記者趙蔡州／綜合報導

知名團體「76行者美容修復團隊」總召集人陳修將數天前與胡姓女友投宿旅館，不料15日他突然帶著滿身傷口的女友就醫，但胡女到院前已經死亡，檢警懷疑他涉嫌殺人，當場將人逮捕。陳修將的家人表示，陳修將原本準備要帶領團隊為城中城大火的罹難者修復大體，不知道為何會扯上命案。

▲「76行者」陳修將涉嫌殺害女友，被檢警依傷害、殺人等罪嫌逮捕送辦。（圖／翻攝自臉書／陳修將）

陳修將向檢警供稱，他8日帶22歲胡姓女友入住埔心鄉一間汽車旅館，後來因為有事情外出，不料15日凌晨返回房間時，就看見女友全身是傷，才趕緊將人送醫，不清楚胡女獨自待在旅館時，究竟發生什麼事。

警方調查路口監視器畫面後，再根據旅館所搜集的跡證，認為陳修將供詞有諸多疑點。檢方後續相驗死者遺體時，發現死者身軀、四肢均有明顯傷口，懷疑案件不單純，加上陳修將供詞有諸多疑點，因此下令當場將人逮捕。

陳修將的家人15日表示，由於高雄市城中城火災造成多人死亡，陳修將才準備帶團隊前往為罹難者修復大體，沒想到會突然捲入命案。

據了解，陳修將曾是角頭大哥，經營過賭場、應召站，被判刑入獄7年，直到後來看見父親的眼淚，決定洗心革面，踏入殯葬業，學習修復技術，成為遺體美容師。

►開賭場、應召站年賺黑錢600萬 30歲出獄他換拿手術刀走進停屍間

►忍淚修復維冠百具殘破遺體！罹難女嬰為牛奶糖 投胎撞進肚報恩

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘